Víc peněz pro první dámu jsem nechtěl, jen pojištění a zápočet penze, řekl Pavel

„Cítím potřebu se k této věci vyjádřit,“ začal Petr Pavel ve videu na své sociální síti X. „Považuji za správné, aby i výdaje první dámy za její podíl na službě této zemi byly správným způsobem oceněny,“ řekl.

Podle něj není správné, aby doba, kterou první doma stráví službou, nebyla započítána do důchodu a aby jí nebylo hrazeno zdravotní a sociální pojištění.

„To je nefér. A jsem chtěl to napravit. Nikdy jsem nežádal navýšení finančních prostředků, naopak můj návrh zněl, aby část mých náhrad byla snížena a převedena na moji manželku tak, aby mohla plnohodnotně vykonávat svoji práci a nebyla závislá na manželovi,“ uzavřel Pavel.

Manželka českého prezidenta Eva Pavlová doprovází Petra Pavla na některých zahraničních cestách a sama se zasazuje o zvýšení povědomí o důležitých tématech ve společnosti. Přestože jde zejména o reprezentativní úlohu, s výdaji na její činnost by jí měl poprvé v historii pomoci stát.

Od nového roku by totiž měla být v účinnosti novela zákona o Kanceláři prezidenta republiky, která první dámě přiznává paušální náhradu výdajů spojených s doprovázením prezidenta při výkonu jeho funkce ve výši 30 procent nezdanitelné víceúčelové paušální náhrady výdajů prezidenta republiky. To by podle současných pravidel představovalo částku 95 250 korun měsíčně.