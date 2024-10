I opozice ví, co je v reformě důchodů reálné, řekl Pavel. Veto teď nezvažuje

„Jako ústup z hlavního principu ani smyslu reformy to (změny, pozn. red.) nevidím,“ reagoval Pavel na otázku, jak vidí úpravy koalicí navržené na poslední chvíli.

„Spíš než o profesích bychom se měli bavit o náročných pracovištích, aby to bylo specifikované. Vidím to jako snahu vlády dosáhnout maximálního možného konsensu,“ komentoval prezident úpravu poslanců Jana Jakoba (TOP 09) a Marka Bendy (ODS), podle které se zúží seznam profesí s nárokem na předčasnou penzi.

O možném vetu Pavel zatím neuvažuje. Rozhodne se, až bude mít finální verzi „na stole“.

Pavel podle svých slov věří, že opozice, jež důchodovou reformu ostře kritizuje, i přes svá politická prohlášení pracuje s analýzami, které ukazují, jaký návrh je možný a udržitelný.

„Pokud bychom nic neudělali, tedy odstranili parametry, které dnes navrhuje vláda, bude to znamenat, že systém se ve střednědobém horizontu dostane do problémů, které už nebude možné řešit, což nikdo našim dětem asi nechceme udělat,“ sdělil Pavel. Lepší výběr daní podle něj může pomoci, ale situaci zachránit nedokáže. Jedinou možnou cestou je proto právě změna v důchodovém systému.

Vláda v úpravě reformy v pátek navrhla přidat hranici věku odchodu do penze v 67 letech. V tomto věku by do důchodu měli odcházet všichni, kdo se narodili v roce 1989 nebo později.

Změna v seznamu náročných profesí by se pak měla dotknout asi 100 tisíc lidí. Na seznamu by jich tak zůstalo asi jen 15 tisíc. Úprava má podporu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

Poslanci Jakob a Benda navrhli vypustit ze seznamu náročných prací lidi v profesích ve třetí kategorii rizika kvůli faktorům vibrace, zátěž chladem, zátěž teplem nebo celková fyzická zátěž, jde-li o zátěž při dynamické fyzické práci.

Důchodovou reformu v Poslanecké sněmovně nyní čeká třetí čtení.