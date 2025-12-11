Prezident Pavel označil doplatky na bydlení za plýtvání, chce jasná pravidla

  20:34
Za obrovské plýtvání veřejnými prostředky označil ve čtvrtek prezident Petr Pavel současný systém vyplácení doplatků na bydlení, který podle něj nahrává tzv. obchodníkům s chudobou. Vyplácení takových dávek by podle něj mělo být podmíněno například bezdlužností, posíláním dětí do škol nebo alespoň snahou najít si práci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Stát navíc vyplácí poměrně štědré prostředky na sociální bydlení, aniž by zohledňoval kvalitu, kterou za to dostává, řekl novinářům při návštěvě Libereckého kraje.

„Myslím si, že je na místě nastavit naprosto jasná srozumitelná pravidla a odpovědnost, tak jak ji vyžadujeme v jiných oborech, tak i v tomto případě vyžadovat naprosto jasné plnění standardů těmi, kdo takové ubytování poskytují.

A pokud takové standardy nebudou schopni nebo ochotni naplnit, pak je na místě, aby jim byla odebrána licence a případně, aby bylo rozhodnuto o stanovení nějaké odhadní ceny objektu a o jeho odkoupení státem za odhadní cenu,“ doplnil prezident.

O podpoře pro hospodářsky slabé oblasti a problematice obchodu s chudobou je Pavel podle svých slov připraven jednat s novou ministryní pro místní rozvoj, ministrem práce a sociálních věcí a také s novým premiérem Andrejem Babišem (ANO).

„Protože tam bude zapotřebí součinnosti, tato situace je neúnosná. Nastupující vláda hovoří o tom, jak budou hlídat efektivitu vynakládání veřejných prostředků. Tady evidentně dochází k obrovskému plýtvání,“ dodal prezident.

Obchodem s chudobou je míněna situace, kdy lidé bydlí v různých ubytovnách či v bytech v nuzných podmínkách za předražené nájemné, které majitelům takových nemovitostí hradí z doplatku na bydlení.

Tato věc a potřeba větší podpory hospodářsky slabých byla ve čtvrtek tématem prezidentova setkání s primátorem Jablonce nad Nisou Milošem Velem (ODS), ale později také setkání se starosty Tanvaldska.

Jablonec, který je druhým největším městem v Libereckém kraji, má na svém území problémovou ubytovnu v bývalém hotelu Neptun, kde v nevyhovujících podmínkách žije kolem 200 lidí včetně desítek dětí. Radnice se snaží budovu od soukromého vlastníka odkoupit, v lokalitě totiž působí problémy.

Podobné potíže ale trápí i starosty Tanvaldska. „Koncentrace problémů, kterými je region zatížen, je paradoxně vyšší než v takzvaně strukturálně postižených krajích nebo v jiných ohrožených územích, protože se tady promítají faktory, jako je vysoká nezaměstnanost, malá úroveň vzdělání, vysoká míra zadluženosti, exekucí, stárnutí populace.

Spolu s tím se tam stejně jako v Jablonci projevuje problém s obchodem s chudobou, kdy starostové nemají legislativní nástroje k tomu, aby mohli situaci efektivně řešit,“ dodal Pavel.

  • Žádat o něj mohou lidé, u nichž náklady na bydlení přesahují 30 procent čistého příjmu jejich domácnosti. Tyto náklady musí ovšem odpovídat reálné situaci v dané lokalitě a k tomu slouží takzvané normativy. Ty stanoví stát s ohledem na velikost obce, průměrné ceny a počet členů domácnosti.
  • Nárok na příspěvek lze ověřit pomocí online kalkulačky na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.
