Na co se novináři nezeptali, ale děti ano. Prezidenta navštívili žáci z Děčína

Novináře na druhém hradní nádvoří vystřídala skupinka třídy 2.B ze základní školy v Děčíně.
Oproti novinářům neměly děti o nic méně zvídavé otázky. Například jaké oblíbené předměty má pan prezident nejraději, či jaké je či bylo jeho nejoblíbenější jídlo.
Mohli jsme se tak dozvědět, že Petr Pavel měl rád tělocvik a přírodopis na škole, na což se ho opakovaně ptali i jiní jejich vrstevníci, s nimiž měla hlava státu co do činění.
Nad nejoblíbenějším jídlem se zamyslel, ale nakonec odpověděl, že nejraději měl od babičky bramborové placky, které mu dělávala.
|
Matýsku, vždyť otvíráme až v sobotu. Pavel se psem zve návštěvníky na Hrad
Kdo děčínským dětem závidí, může do míst jinak uzavřených veřejnosti na Pražském hradě zavítat v sobotu, a to od 9 do 17 hodin. Návštěvní okruh začne u Matyášovy brány, poté zájemci postupně nahlédnou do Plečnikovy sloupové síně, Rothmayerova i Španělského sálu a do Rudolfovy galerie. Součástí prohlídky bude také Trůnní sál a Habsburský a Zrcadlový salon.
Kromě reprezentačních prostor zpřístupní Hrad zdarma také stálé expozice, katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku, Starý královský palác nebo baziliku sv. Jiří. Program naopak nezahrnuje Velkou jižní věž katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a výstavu Vltava slavná & splavná.