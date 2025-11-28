Na co se novináři nezeptali, ale děti ano. Prezidenta navštívili žáci z Děčína

Autor:
  17:54
Prezident Petr Pavel se na Pražském hradě může dočkat i veselejších návštěv, než jsou ty oficiální nebo novinářské. Ve čtvrtek se o to postarali žáčci z děčínské základní školy. Pro prezidenta to bylo podle jeho slov zpříjemnění dne.

Novináře na druhém hradní nádvoří vystřídala skupinka třídy 2.B ze základní školy v Děčíně.

Oproti novinářům neměly děti o nic méně zvídavé otázky. Například jaké oblíbené předměty má pan prezident nejraději, či jaké je či bylo jeho nejoblíbenější jídlo.

Mohli jsme se tak dozvědět, že Petr Pavel měl rád tělocvik a přírodopis na škole, na což se ho opakovaně ptali i jiní jejich vrstevníci, s nimiž měla hlava státu co do činění.

Nad nejoblíbenějším jídlem se zamyslel, ale nakonec odpověděl, že nejraději měl od babičky bramborové placky, které mu dělávala.

Matýsku, vždyť otvíráme až v sobotu. Pavel se psem zve návštěvníky na Hrad

Kdo děčínským dětem závidí, může do míst jinak uzavřených veřejnosti na Pražském hradě zavítat v sobotu, a to od 9 do 17 hodin. Návštěvní okruh začne u Matyášovy brány, poté zájemci postupně nahlédnou do Plečnikovy sloupové síně, Rothmayerova i Španělského sálu a do Rudolfovy galerie. Součástí prohlídky bude také Trůnní sál a Habsburský a Zrcadlový salon.

Kromě reprezentačních prostor zpřístupní Hrad zdarma také stálé expozice, katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku, Starý královský palác nebo baziliku sv. Jiří. Program naopak nezahrnuje Velkou jižní věž katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a výstavu Vltava slavná & splavná.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis

Richard Avedon: Vévoda a vévodkyně z Windsoru, hotel Waldorf Astoria, apartmá...

Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh Eduarda VIII.? Jenže Richard Avedon ukázal, že za leskem šperků a noblesními pózami se skrývá mnohem...

Putin přijal Orbána. Pochválil ho a nevyloučil summit s Trumpem v Budapešti

Maďarský premiér Viktor Orbán přijel do Moskvy na schůzku se svým ruským...

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek zamířil na schůzku se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. V Moskvě jednali o dodávkách energií a možnostech uzavření míru na Ukrajině. Orbán vyjádřil...

28. listopadu 2025  7:32,  aktualizováno  17:35

Docházejí vakcíny proti chřipce. Zdravotníci si nemohou objednávat nové

K říjnovému očkování proti chřipce v BENU lékárnách je pro velký zájem je...

Je to paradox. Zdá se, že Čechy opouští nechuť k očkování, ale mnozí mají smůlu. Je málo vakcín proti žloutence typu A a podle zjištění iDNES.cz nyní začínají docházet také vakcíny na chřipku. Její...

28. listopadu 2025  17:13

Kalhousová čelí diskreditační kampani s falešnými e-maily. Chtějí mě zničit, říká

Hostem pořadu Rozstřel je Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra...

Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, oznámila, že čelí snaze o diskreditaci. Někdo podle ní zneužil její pracovní e-mailovou...

28. listopadu 2025  17:12

Ivan Bednárik

Ivan Bednárik

Končící šéf slovenského správce železnic je pravděpodobným ministrem dopravy v nové vládě. Zkušenosti má i s managementem českých vlaků. Na post ho navrhlo hnutí SPD.

28. listopadu 2025  17:05

Soud poslal do Sněmovny spis k vydání Okamury v kauze předvolebních plakátů

Předsedou Poslanecké sněmovny se stal šéf hnutí SPD Tomio Okamura. (5....

Soud poslal do Sněmovny trestní spis související se žádostí o vydání k trestnímu stíhání předsedy Sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury za údajné podněcování k nenávisti. Uvedla to mluvčí sněmovní...

28. listopadu 2025  17:04

Oto Klempíř

Martinický palác. Volební štáb strany Motoristé sobě. Oto Klempíř. (4. října...

Nováček v poslaneckých lavicích má zkušenosti z kultury i politiky. Zpěváka a textaře kapely J.A.R. tak spíše může trápit spolupráce s StB. Nyní Oto Klempíř aspiruje na křeslo ministra kultury,...

28. listopadu 2025  16:51

Zelenského nejbližší muž Jermak po razii protikorupčního úřadu rezignoval

Příslušníci Národního protikorupčního úřadu (NABU) procházejí kontrolním...

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) sdělil, že společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) provedl prohlídky v kanceláři šéfa prezidentského úřadu Andrije Jermaka. NABU uvedl, že...

28. listopadu 2025  8:51,  aktualizováno  16:47

Augsburg šetří na vysouvacích sloupcích. Hýbou s nimi ručně jednou za sedm minut

Německo zpřísňuje bezpečnostní opatření na vánočních trzích

Betonové zátarasy, policejní hlídky i bariéry. To vše je po několika útocích součástí německých vánočních trhů. Asi s nejbizarnějším opatřením ovšem přišlo bavorské město Augsburg – na silnici...

28. listopadu 2025  16:18

Pro roli skočil ze skříně na stůl. Zemřel první představitel Spider-Mana

Danny Seagren, první herec, který ztvárnil hraného Spider-Mana.

Ve věku 81 let zemřel Danny Seagren, první představitel Spider-Mana a bývalý loutkář Jima Hensona, který se podílel na vzniku populárního dětského loutkového pořadu Sezame, otevři se (Sesame...

28. listopadu 2025  16:06

Drsná ruská frontová bilance: 22 mrtvých na čtvereční kilometr dobývaného území

Ruští vojáci přijíždějí do Pokrovsku. (29. října 2025)

I když se pozornost světa soustředí na další vyjednávání o možné podobě mírového plánu, reálná situace na Ukrajině vůbec nenasvědčuje tomu, že by mír nebo alespoň nějaká forma příměří byly o něco...

28. listopadu 2025  16:01

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

NCOZ našla u šéfa Správy železnic 80 milionů v hotovosti. Úspory mého otce, tvrdí

Ředitel Správy železnic Jiří Svoboda na slavnostním zprovoznění opravené trati...

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) objevili u generálního ředitele Správy železnic (SŽ) Jiřího Svobody v přepočtu více než 80 milionů korun v hotovosti. Peníze v...

28. listopadu 2025  14:33,  aktualizováno  15:53

Jak od dětí ze školky. Vítací cedule ve Valašském Meziříčí schytávají kritiku

U vjezdu do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly...

U vjezdů do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly před několika dny nainstalovány nové vítací tabule a okamžitě vzbudily vášnivé debaty na sociálních sítích. Cedule vychází...

28. listopadu 2025  15:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.