Trump chce být tvůrcem dohody, na Evropě mu tolik nezáleží, bojí se Pavel

Vlak na Znojemsku narazil u Šumné do stromu, strojvůdce se těžce zranil

Osobní vlak ze Znojma do Okříšek odpoledne narazil mezi Šumnou a Olbramkostelem na Znojemsku do spadlého stromu. Strojvedoucí je těžce zraněný, záchranáři ho přepravili do fakultní nemocnice v Brně,...