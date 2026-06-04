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Taktika vlády? Pavlovi na kompetenční žalobu dochází čas, soud verdikt nestihne

Tereza Tykalová
  16:00
Prezident Petr Pavel už nemá dostatek času na podání kompetenční žaloby kvůli summitu NATO v Ankaře. Shodli se na tom ústavní právníci, které redakce oslovila. Právník Marek Antoš upozorňuje, že vláda stále neoznámila složení delegace a oznámení opakovaně odkládá. Podle něj to může být záměrně. Dokud delegaci nepředstaví, prezident nemůže žalobu podat, protože právně není co napadnout.
Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem...

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem Babišem (8. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prezident Petr Pavel zavítal do areálu Chropyňské strojírny na Kroměřížsku. (3....
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„Chybí tedy akt, který by prezident republiky mohl svým návrhem napadat. Zdá se mi proto nepravděpodobné, že by Ústavní soud zvládl ve zbývajícím čase věc definitivně rozhodnout,“ vysvětluje Antoš s tím, že ale nelze vyloučit, že by Ústavní soud na návrh prezidenta vydal předběžné opatření. Summit se koná 7. a 8. července v turecké Ankaře.

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem Babišem (8. května 2026)
Prezident Petr Pavel zavítal do areálu Chropyňské strojírny na Kroměřížsku. (3. června 2026)
Petr Pavel jako historicky první český prezident navštívil zlínský filmový festival pro děti a mládež. (2. červen 2026)
V Boršicích besedoval prezident Petr Pavel s žáky místní základní školy v tělocvičně. (2. června 2026)
43 fotografií

Naposledy vláda mluvila o tom, že by delegaci na summit představila 8. června. V pondělí ale ministr obrany Jaromír Zůna oznámil, že bude mít ohledně summitu ještě jednání 18. a 19. června, což by mohlo oznámení opět posunout. Prezident Pavel na konci května uvedl, že má už kvůli dlouhotrvajícímu konfliktu o jeho účast na summitu připravenou kompetenční žalobu.

Stejného názoru je i ústavní právník Jan Kudrna. „Podle mého názoru už je pozdě, z důvodů časové náročnosti základních procesních úkonů, bez kterých řízení nelze provést,“ uvedl pro redakci iDNES.cz Kudrna s tím, že jde mimo jiné například o to, že účastníci řízení mají možnost se vyjádřit k předmětu sporu a Ústavní soud jejich vyjádření zohlednit.

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Na časovou tíseň upozorňuje i ústavní právník Jan Kysela. „Záleží na tom, co přesně prezident žádá a jak argumentuje. A také na tom, zda by Ústavní soud někoho žádal o vyjádření k věci, co vše by zvažoval soudce zpravodaj a podobně. Každopádně je zřejmé, ze čas dochází,“ reagoval Kysela.

Pokud by prezident kompetenční žalobu podal a Ústavní soud by do summitu nestihl ve věci rozhodnout, situaci by instituce řešila zpětně. Redakce oslovila s dotazy ohledně kompetenční žaloby také mluvčí prezidenta Pavla. Na dotazy Hrad do vydání článku nereagoval.

Boj o neformální program

Pavel naposledy v neděli uvedl, že věří, že na summit pojede on i premiér, každý by se mohl věnovat jiné části. Prezident totiž již dříve uvedl, že by se zúčastnil pouze neoficiální části summitu. O účast se již několik měsíců pře s premiérem Andrejem Babišem.

Pavel už má připravenou kompetenční žalobu kvůli summitu NATO

„Myslím, že by prospělo naší zemi jak dovnitř, tak navenek, kdybychom se domluvili na kompromisu, to znamená, že pojedeme oba, každý se budeme účastnit té části, pro kterou máme asi více předpokladů, a věřím, že zasedání vlády 8. června tímto směrem půjde,“ řekl prezident. Dlouhodobě tvrdí, že zastupování státu navenek je jeho ústavní povinností.

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To ale dlouhodobě odmítá ministr zahraničí Petr Macinka. „Jedna věc je samotné jednání na summitu, které bude rámováno vládou schváleným mandátem. Druhá pak ona takzvaná neformální večeře. Ta je z mého pohledu možná důležitější než summit samotný. Protože to je prostor, kde šéf delegace – tedy vrcholný politický lídr – má možnost neformálně mluvit s ostatními lídry,“ uvedl Macinka v rozhovoru pro iDNES.cz.

Proti je i premiér Babiš. Ten prezidentovu účast odmítá s odůvodněním, že výdaje na obranu země by měl na summitu obhajovat kabinet.

19. března 2026

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