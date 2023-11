Prezident Pavel přijme na Hradě ministra Jurečku. Bavit se mohou i o penzích

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Jurečka na středeční tiskové konferenci uvedl, že hranice pro odchod do důchodu se má v Česku řídit dobou dožití. Stanoví se každý rok lidem, kterým bude 50 let, nejvýš má ročně růst o dva měsíce. Později než v 65 letech by mohli začít do penze odcházet zřejmě jako první lidé, kteří se narodili po roce 1972.

Součástí reformních změn je i stanovení minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy. Za dobu péče o děti a blízké by se do penze měl započítat fiktivní příjem ve výši průměrné mzdy. Opatření postupně nahradí takzvané výchovné 500 korun, které by zůstalo jen na třetí a další dítě. Současně se má postupně snížit výpočet nových důchodů. To se má týkat lidí, kteří se narodili po roce 1968.

Návrh novely ministerstvo práce pošle ve čtvrtek do legislativního procesu, úpravu předčasných důchodů pro náročné profese doplní až dodatečně. Vláda by měla navrhované změny projednat na přelomu roku, příští rok parlament.

Opozice návrh kritizuje

Opoziční politici i odboroví předáci záměry dosud kritizovali, Jurečka je s nimi o navrhovaných změnách připraven jednat. Poslanec ANO Aleš Juchelka České televizi řekl, že největší opoziční hnutí v tuto chvíli nechce zvyšovat tempo zvyšování věku odchodu do důchodu. Navržené změny podle něj jen mění parametry. Za nepřijatelné považuje zvyšovat důchodový věk nad 65 let i druhé opoziční hnutí SPD.

Reforma má podle Jurečky zajistit, aby důchody byly i v budoucnu důstojné a udržitelné. Pokud by pokračoval současný systém, hrozí jeho kolaps. Výdaje na důchody totiž prudce rostou, například v příštím roce by měly tvořit téměř třetinu všech výdajů státu.

Na penzích by se mělo vyplatit přes 700 miliard korun, vybere se na ně ale asi jen kolem 660 miliard korun. I podle ekonomů a expertů je beze změn systém neudržitelný. O zásadní reformě důchodů se v Česku zatím bez větších výsledků mluví od 90. let minulého století.

Po připomínkách by měla důchodovou novelu dostat na přelomu roku vláda. Projednávání ve Sněmovně by pak mohlo skončit do konce července. Poté se začnou reformou zabývat senátoři a po nich by měl zákon k podpisu dostat prezident. Změny by měly začít platit postupně od roku 2025.