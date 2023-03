Pavlův plán je ambiciózní, dohodě o penzích ale nevěřím, říká politolog

Prezident Petr Pavel představil plán na prvních 100 dní v úřadě s tím, že nepotřebuje tradiční dobu hájení. To v minulosti nebylo příliš obvyklé. Co na to říkáte?

Je to inspirativní právě kvůli té neobvyklosti. Jednotlivé pasáže jsou podle mě dobře strukturované, poměrně konkrétní a doufejme, že i vymahatelné. Tedy, že se po uplynutí oněch 100 dní dá jednoduše zkontrolovat, jestli prezident svým slibům dostál.

Celkově je to ambiciózní i v tom, že všechny popsané body jsou skutečně v pravomocích prezidenta republiky. Teď půjde jen o to, jak to pojme. Konkrétně mi přijde třeba sympatické, že se bude snažit přivést k jednomu stolu premiéra a šéfa nejsilnější opoziční strany. To kdyby se stalo tradicí, tak by to byl velmi pozitivní vklad do politické kultury naší země. A snad by to přineslo i určité zklidnění poměrů na politické scéně.

Myslíte si, že je to v současné situaci, kdy se obě strany ostřelují kvůli valorizaci důchodů a dalším tématům, reálné?

Při nejmenším to povede k tomu, že se budou mezi oběma (Fialou a Babišem) vyměňovat informace, a že tam u toho bude svědek. To se pak bude oběma pánům hůře útočit, když u toho bude prezident republiky. Celkově to může být užitečné, mohli by se tam dohodnout určité strategické rámce o klíčových prioritách.

Samozřejmě počítám s tím, že Sněmovna bude dál rozvášněná. Ale přinejmenším to na oba pány vyvine tlak, protože když budou jednání bojkotovat, tak se shodí nejen před prezidentem, ale i před veřejností.

Bude podle vás ale Andrej Babiš považovat Petra Pavla za nestranného arbitra debaty? Zvlášť poté, co ho během kampaně opakovaně označil za vládního kandidáta...

Myslím, že bude možnost jednání s premiérem Fialou respektovat. Tato pozvánka totiž dává Andreji Babišovi vyšší relevanci a vytahuje jeho argumenty na veřejné pole. Myslím, že to bude vnímat jako strategickou příležitost prezentovat své názory a dostat je k lidem.

Ten formát bude v podstatě podobný tripartitě. Tam také nevládne mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a vládou nějaký velký mír. Ale je to prostor, kde se mohou vzájemně seznámit se svým pohledem na věc.

Prezident Pavel chce být také zprostředkovatelem jednání mezi vládou a opozicí ohledně důchodové reformy. Je podle vás reálné, že by se na takto zásadní věci mohly obě strany shodnout?

Obávám se, že to dopadne jako v minulosti. Že se nad tím budou scházet a scházet, vytvářet komise a výsledek nakonec nebude žádný. K reformě podle mě dojde až v době, kdy politici budou zatlačeni do kouta složitou situací veřejných peněz a tlakem svých voličů. To bude ještě chvíli trvat. Stále tu ještě není pořádný tlak voličů. Spíš to bude takové oťukávání...

Během prvních 100 dní chce prezident také navrhnout tři nová jména kandidátů na ústavní soudce. Myslíte, že bude úspěšnější než Miloš Zeman, jehož návrhy senátoři v posledních letech většinou odmítali?

Upřímně si myslím, že jestli byl někdo neúspěšný v konfliktu se Senátem ohledně jmenování ústavních soudců, tak to byl spíše Václav Klaus. Během jeho úřadování dokonce nebyl Ústavní soud určitý čas ani akceschopný.

V případě Petra Pavla bude záležet, koho do rozhodování o nominaci zapojí. Zatím to na mě ale působí tak, že bude hodně naslouchat Pavlu Rychetskému, odborné komunitě i senátorům. Takže myslím, že to bude hladké.

V dokumentu Pavel také zmiňuje, že chce otevřít Pražský hrad veřejnosti. O tom mluvili v minulosti snad všichni prezidenti. Výsledky ale byly často rozpačité...

Petr Pavel má oproti svým předchůdcům jednu obrovskou výhodu. Už jen tím, že omezí bezpečnostní kontroly při vstupu, tak bude za hrdinu a bude to moci prezentovat tak, že Hrad otevřel lidem.

Druhá věc je, zda udělá z Hradu místo setkávání. Jeho prostory jsou ideální pro pořádání různých konferencí, schůzek a tak dále. Těch příležitostí je celá řada. Umím si tam představit nejrůznější vědomostní olympiády, setkání spolků všeho druhu a podobně. A to teprve uvidíme.

Prezident také slíbil, že zlepší a zmodernizuje komunikaci Hradu. Vidíte už během prvních dní ve funkci nějaký posun oproti dřívějším časům, kdy komunikaci prezidenta Zemana řídil Jiří Ovčáček?

Bezesporu tam rozdíl je. Prezentace je mnohem multimediálnější, vstřícnější a modernější. Ale to je dáno hodně tím, jakého naturelu je prezident. Miloš Zeman sice online prostor uznával, ale spíše konzervativně a stroze. Vnímání Petra Pavla je zcela jiné. Online prostor je jeho médium, komunikace je proto mnohem dynamičtější.

Pavel chce také pomoci s problémy občanů v regionech. Během prvních 100 dní chce navštívit Moravskoslezský kraj a další dva regiony. Ocení lidé tyto cesty?

Během nich půjde spíše o to, jak se to provede. Zda to bude formou setkávání s regionálními politiky, nebo si dá prezident práci a vydá se do složitých lokalit přímo mezi lidi, kteří jsou postiženi strukturální nezaměstnaností, sociálními problémy a tak dále. Zkrátka jestli půjde za konkrétními běžnými lidmi, nebo zůstane u schůzek na úrovni politiků či předáků firem.

Když to celkově shrneme, první dny Petra Pavla v úřadu asi ukazují poměrně jasně, že bude aktivní prezident...

Ukazují, že chce být aktivní a energický prezident občanského střihu. Teprve ale uvidíme, jestli jeho aktivita půjde „do hlubin duše národa“. Zda půjde za občany, zaměstnanci, živnostníky, přehlíženými, nebo zůstane aktivním návštěvníkem země, ale na úrovni setkání s primátory, řediteli firem a tak dále. To bude důležité sledovat, zda dokáže sestoupit tam, kde se problémy odehrávají. Tedy přímo ke konkrétním občanům. A to by prezidentskému úřadu velmi slušelo, takový civilnější, skandinávský přístup.