Pavel jmenoval šestnáct generálů, mezi nimi i bývalého šéfa BIS Špačka

Povýšení se dočkali například i náčelník Vojenské policie Jiří Roček, ředitel pražských policistů Petr Matějček, náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek či ředitelé dvou věznic. Jmenování nových generálů na Pražském hradě je tradiční součástí oslav Dne vzniku samostatného československého státu, oslavy vrcholí večer udílením státních vyznamenání.

„V minulosti jsem měl několikrát příležitost stát na vaší straně a proto vím, co všechno to obnáší, než se člověk k této události dostane,“ uvedl dnes prezident a bývalý voják Pavel. Do výslužby odešel v hodnosti armádního generála. „Generálské hodnosti se nedávají za známost, dávají se za výkon a splnění všech podmínek. To, že jste ty podmínky splnili, znamená, že jste na pomyslných vrcholcích svých pyramid,“ řekl prezident. Na jmenované ale podle něj budou kladeny také mimořádné požadavky. „Očekává se od vás, že budete dávat i rady, které nebudou vždy vyžádané a které se nemusí vždy líbit,“ dodal.

Petr Špaček je prvním bývalým příslušníkem kontrarozvědky, který se stal generálem ve výslužbě. Ředitele BIS Michala Koudelku povýšil Pavel do generálské hodnosti letos v květnu po letech odmítání od bývalého prezidenta Miloše Zemana. Špaček byl 12 let Koudelkovým nadřízeným. Dnes získal hodnost brigádního generále ve výslužbě. Dalším brigádním generálem ve výslužbě se stal rektor Policejní akademie ČR v Praze David Dlouhý.

Pavel jmenoval dva generálmajory. Stali se jím ředitel sekce logistiky ministerstva obrany Robert Bielený a velitel Velitelství pro operace armády ČR Václav Vlček.

Zbylých 12 jmenovaných dnes získalo hodnost brigádního generála. Prezident povýšil ředitele sekce logistiky ministerstva obrany Miroslava Hegera, šéfa ředitelství speciálních sil ministerstva obrany Miroslava Hofírka a zástupce ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany Jana Susekára. Dalšími povýšenými jsou ředitel Agentury logistiky armády ČR Jaroslav Jírů, náčelník Vojenské policie Jiří Roček a velitel 21. základny taktického letectva armády ČR Jaroslav Tomaňa.

Brigádním generálem se stal také náměstek generálního ředitele hasičů Petr Ošlejšek. Má na starosti integrovaný záchranný systém a operační řízení. Je jedním ze styčných důstojníků hasičů při mezinárodních záchranných operacích. Účastnil se několika zahraničních misí, například při předání humanitární pomoci Íránu v roce 2019.

Prezident povýšil rovněž ředitele věznice ve Stráži pod Ralskem Ladislava Blahníka a ředitele Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno Dušana Gáče. Do hodnosti brigádního generála byli jmenováni i první zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel David Chovanec, náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku Jaromír Bischof a ředitel pražské policie Petr Matějček.

Pavel se u příležitosti 105. výročí vzniku samostatné Československé republiky dnes již zúčastnil pietního aktu u Národního památníku v Praze na Vítkově, později položením věnce na Hradčanském náměstí uctil památku zakladatele Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka. Večer bude předávat státní vyznamenání. Podle vedoucí prezidentské kanceláře Jany Vohralíkové ocení přes 60 osobností.