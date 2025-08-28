Prezident Pavel přijme na Hradě premiéra Fialu

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek přijme na Pražském hradě premiéra Petra Fialu z ODS. Při pravidelném setkání budou diskutovat o českém postoji k válce v Gaze i o bitcoinové aféře. Hlava státu už minulý týden uvedla, že postup kabinetu není srozumitelný a do voleb by mělo od vlády zaznít jasnější vyjádření. Přímý přenos brífinku můžete sledovat živě na iDNES.cz.
Prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala po schůzce ústavních činitelů na...

Prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala po schůzce ústavních činitelů na Pražském hradě | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se chystá opustit svou funkci,...
Vzhledem k blížícímu se termínu sněmovních voleb je pravděpodobné, že hovor politici povedou i o tomto tématu. Pavel je vypsal na 3. a 4. října.

Prezident minulý týden uvedl, že razantní přístup izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k situaci v Gaze vyvolává pochybnosti, jestli tamní vláda nekomplikuje Česku další podporu Izraeli. Za poslední izraelské válečné akce v Gaze se podle něj dá jen velice těžko postavit. Fiala v reakci na to ve středu řekl, že vláda nemá v postoji k Izraeli klapky na očích.

Ani se nás nezeptali. Proč Česko chybí pod výzvou 25 zemí k zastavení války v Gaze

Česko se podle premiéra v poslední době přidalo ke všem výzvám Evropské unie a dalších mezinárodních organizací, které žádají Izrael, aby zohledňoval humanitární situaci. „Budu chtít slyšet od pana prezidenta, na základě čeho vznikl jeho dojem, že by snad vláda měla ten postoj příliš jednostranný,“ zdůraznil Fiala.

Prezident ve středu v rozhovoru pro Deník.cz uvedl, že Česko je zemí, která dlouhodobě Izrael podporuje, což ale nevylučuje to, že lze s Izraelem mluvit i o věcech, které Praha nevidí v dobrém světle. V pondělním telefonátu se svým izraelským protějškem Jicchakem Herzogem Pavel zdůraznil řadu konfliktních témat, v nichž vidí potenciál zhoršování pohledu na Izrael.

Čerpací stanice zlevňují. Benzin i nafta stojí nejméně od poloviny června

Pohonné hmoty v Česku dál zlevňují. Průměrná cena za litr benzinu klesla za poslední týden o 13 haléřů na 33,79 koruny. O 27 haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,38...

28. srpna 2025  9:38

