Zástupci ČR a Chile podepisovali v noci na pátek SELČ po jednání prezidentů memoranda o spolupráci v oblasti vesmírných technologií i antarktického výzkumu.
Při podpisu měl český velvyslanec Pavel Bechný potíže s nepíšícím připraveným perem, Pavel mu proto nabídl pero vlastní. Po ceremoniálu nechala česká hlava státu své pero v krabičce na stole. Chile tak 15 let od přisvojení protokolárního pera tehdejším českým prezidentem Václavem Klausem dostalo pero nové. Klaus se tehdy kvůli manévru stal terčem řady vtipů a recesistických akcí.
|
Pavel v Chile nechal svoje pero jako náhradu za to, které zmizelo v Klausově kapse
„Já jsem si vzal s sebou pero, které je ozdobeno českými granáty, abych měl něco, co reprezentuje Českou republiku,“ uvedl Pavel. Používal ho na své poznámky. „Ale když jsem viděl, že panu velvyslanci nepíše pero, které tam bylo připraveno, tak jsem mu automaticky podal to svoje,“ podotkl. „No a když už podepsal memorandum, které nás dostává do spolupráce na chilském národním satelitním programu, což považuji za mimořádně přínosné, tak jsem si říkal, že by bylo hezké nechat tam nějakou stopu a to pero jsem tam zanechal,“ dodal.
Na dotaz, zda událost nějak komentoval například chilský prezident José Antonio Kast na oficiální večeři, Pavel řekl, že si nemyslí, že si toho hlava státu nebo kdokoli z chilské strany všimli. „My jsme se o ničem takovém nebavili. Měli jsme spoustu jiných témat a myslím, že tohle téma je jenom u nás,“ dodal.
|
11. dubna 2011
Pavel si prohlédl stavbu největšího teleskopu
Pavel na závěr své cesty po Jižní Americe navštívil observatoř Paranal i stavbu největšího teleskopu na světě ELT (Extremely Large Telescope) na severu Chile. Následně se zúčastnil představení memoranda, díky kterému bude mít ČR možnost podílet se na vývoji spektrografu ANDES pro ELT.
|
Prezident si nejprve prohlédl stavbu ELT. Teleskop vzniká na zhruba 3000 metrů nad mořem vysoké hoře Cerro Armazones v poušti Atacama, která díky suchu a tmě vytváří ideální podmínky pro pozorování hvězdné oblohy. Primární zrcadlo teleskopu bude mít průměr 39 metrů, teleskop má být dokončen do roku 2030.
„Je skutečně unikátní stavbou z mnoha ohledů. Až bude dokončena, umožní vědcům z mnoha zemí účastnit se na projektech výzkumu vesmíru. Dokonce někteří optimisté doufají, že se podaří tímto teleskopem objevit planetu s podobnými podmínkami pro život jako je Země,“ okomentoval pro novináře prohlídku Pavel.
|
Následně prezident navštívil i observatoř Paranal vzdálenou od ELT vzdušnou čarou 23 kilometrů. Na Paranalu se nachází zatím nejvýkonnější systém dalekohledů svého druhu na světě. Je pozorovacím střediskem Evropské jižní observatoře (ESO), jejímž členem je Česko od roku 2007. Zařízení využívají i čeští astronomové pro vlastní i mezinárodní výzkum.
Podpisem dokumentu o přistoupení do konsorcia ANDES pro největší teleskop se podle prezidenta ČR dostává o patro výše v zapojení do ESO.
„My jsme za těch 20 let měli možnost účastnit se využívání všech těch zařízení, která tu jsou, ale neměli jsme možnost se přímo účastnit jejich dalšího vývoje, ale taky třeba zaměření, jakým směrem by měly být používány. Tím, že se stáváme součástí tohoto konsorcia, tak právě budeme mít i tuto možnost,“ sdělil Pavel. Memorandum za ČR podepsali zástupci Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity v Brně.
|
Pro účast na projektu ELT musí každá země vynaložit finanční prostředky, nezbytné by proto bylo zapojení vlády. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj novinářům v Chile řekl, že o zapojení chce společně se zástupci akademiků jednat s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. „Protože tam stát určitě musí participovat a koordinovat tu činnost zapojení firem, takže já se určitě chci osobně do toho zapojit,“ dodal. Podle Pavla je potřeba vnímat peníze do projektu jako investici s vysokou návratností.
Pavel na Paranalu přespal, zpět do Česka po týdenní návštěvě Jižní Ameriky odcestuje v sobotu dopoledne místního času. Do Prahy se vrátí v neděli.