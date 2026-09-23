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Krym je součástí Ukrajiny, okupace nebude nikdy uznána, řekl Pavel na summitu v New Yorku

Veronika Pitthardová
Přímý přenos   16:23
Od naší zpravodajky v USA - Prezident Petr Pavel se zúčastnil 6. summitu Mezinárodní krymské platformy, kterou v 9:30 newyorského času (16:30 SELČ) zahájili ukrajinští představitelé včetně prezidenta Zelenského. Pavel na místě pronesl krátký projev. „Krym je součástí Ukrajiny. Česko bude i nadále stát po boku Ukrajiny, krymského lidu a všech těch, kteří věří, že mír je trvalý pouze tehdy, je-li založen na spravedlnosti, suverenitě a dodržování mezinárodního práva,“ řekl v něm.

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„Krym není jen otázkou ukrajinské suverenity. Je to zkouška toho, zda je mezinárodní společenství připraveno dodržovat principy, na kterých závisí mezinárodní mír a bezpečnost,“ zahájil svůj projev na krymské platformě Petr Pavel. Platforma je podle něj důležitým nástrojem pro udržení mezinárodního zájmu, solidarity a koordinovaných opatření na podporu Ukrajiny.

„Ruskou okupaci Krymu se i nadále do očí bijícím způsobem porušuje Charta OSN a základní principy suverenity a územní celistvosti – a co je ještě horší – ze strany stálého člena Rady bezpečnosti OSN,“ dodal dále český prezident.

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Pozornost Česka i mezinárodního společenství se podle něj však nesmí omezovat pouze na území. „Musíme se také zaměřit na lidská práva těch, kteří žijí pod okupací. Potlačování ukrajinské identity, indoktrinace a militarizace dětí, svévolné zadržování, mučení, pronásledování novinářů a nucený odvod do ruské armády jsou i nadále hluboce znepokojivé,“ dodal Pavel v New Yorku.

„Krym je Ukrajina. Česká republika bude i nadále stát po boku Ukrajiny, po boku krymského lidu a všech, kteří věří, že mír může být udržitelný pouze tehdy, je-li založen na spravedlnosti, suverenitě a respektu k mezinárodnímu právu,“ řekl dále český prezident při svém projevu na krymské platformě.

Krym v mezinárodní pozornosti

Možnosti Rady bezpečnosti OSN zasahovat do války na Ukrajině výrazně omezuje postavení Ruska jako stálého člena s právem veta. Větší roli proto převzalo Valné shromáždění, které opakovaně vyzývá k ukončení bojů a stažení ruských vojsk z Ukrajiny.

Mezinárodní krymská platforma vznikla v roce 2021 z iniciativy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jejím cílem je koordinovat mezinárodní úsilí o ukončení ruské okupace Krymu a obnovení územní celistvosti Ukrajiny. Zároveň má udržovat téma Krymu v mezinárodní pozornosti a připomínat, že mezinárodní společenství ruskou anexi poloostrova z roku 2014 neuznává.

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„Mezinárodní platforma pro Krym se nezabývá historií. Jde o utváření budoucnosti. Budoucnosti, v níž nebude okupace akceptována, agrese nebude odměňována a mezinárodní právo si zachová svůj význam,“ doplnil k její existenci Pavel.

Bezprostředně po skončení krymské platformy ho čeká národní projev před Valným shromážděním OSN. Prezidentská kancelář už dopředu avizovala, že se v něm bude soustředit na potřebu přizpůsobení OSN a mezinárodního řádu dnešnímu světu. Věnovat se má i dopadům technologického rozvoje, zejména umělé inteligence, ale i dopadům extrémních vlivů počasí na životy lidí po celém světě.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na zasedání Valného shromáždění OSN. (22. září 2026)
Během prvního dne své pracovní cesty do Spojených států navštívil český prezident Petr Pavel Národní památník 11. září. U hrušně známé jako Survivor Tree uctil oběti teroristických útoků. (21. září 2026)
Prezident Petr Pavel se v New Yorku mimo jiné setkal s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem (vpravo). (21. září 2026)
Český prezident Petr Pavel a slovenský prezident Peter Pellegrini na výstavě československých plakátů v České národní budově v New Yorku. (21. září 2026)
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