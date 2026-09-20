„Hlavním motivem mé cesty je kampaň za návrat do Rady bezpečnosti OSN. Je to věc prestižní,“ uvedl Pavel na brífinku těsně před odletem. Mimo jiné se podle něj jedná o možnost, jak se dostat do kontaktu se zeměmi, s nimiž se běžně nesetká.
„Bilaterálních jednání budu mít několik, a to se zeměmi, které nám mohou pomoct s kandidaturou, protože se počítá hlas i těch nejmenších zemí,“ doplnil český prezident v neděli před odletem. Zdůraznil také hladkou spolupráci při přípravě cesty s ministerstvem zahraničních věcí.
Dále zopakoval program, který ho v USA čeká, a jejž avizoval Hrad již dopředu. Prezident se v New Yorku setká s vrcholnými představiteli OSN a se státníky z dalších zemí. Národní projev přednese ve středu 23. září a zúčastní se řady doprovodných akcí. Jednou z nich bude i návštěva památníku obětem 11. září v souvislosti s 25. výročím teroristických útoků.
Zatímco hlava státu využila k přepravě do USA vládní speciál, Macinka odcestoval samostatně komerční linkou, jak ostatně dopředu avizoval, a to z důvodu „odlišného harmonogramu v závěru cesty“. Část Macinkova týmu z ministerstva odletěla speciálem s prezidentem.
|
Pavel: Summit byl pro nás diplomatický výprask. Trump dobře věděl, co dělá
Harmonogram obou státníků se v New Yorku téměř neprotne. Podle hradních zdrojů to není neobvyklé a podobně se tak dělo i v minulosti. Program cesty nicméně koordinuje ministerstvo zahraničních věcí v úzké spolupráci s hradní kanceláří tak, aby byly pokryty zájmy Česka. Hrad také potvrdil, že spolupráce s ministerstvem je tentokrát výrazně lepší než před summitem NATO v Ankaře. Pavel s Macinkou se nejspíš potkají pouze na zahájení všeobecné rozpravy v sídle OSN, popřípadě během projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Rada bezpečnosti
Jedná se již o čtvrtou účast Pavla v OSN, přičemž jeho letošní vystoupení se odehraje v době, kdy Česko vede kampaň za návrat do Rady bezpečnosti OSN, a to téměř po čtyřiceti letech. Členem Rady bezpečnosti byla Česká republika naposledy v letech 1994–1995. Přítomnost státníků z celého světa tak může posloužit k bilaterálním jednáním, zejména s představiteli zemí, s nimiž se Pavel v průběhu roku nemá možnost setkat.
Podle Hradu český prezident dále přispěje do debaty o tématech s globálním přesahem. Od ruské agrese proti Ukrajině na 6. summitu Mezinárodní krymské platformy, přes dopady technologického rozvoje až po reformu fungování samotné OSN.
|
Rizika AI i klimatické změny. Pavel prozradil, na co se zaměří v projevu v OSN
Macinka mezitím absolvuje bezmála 20 bilaterálních schůzek se svými protějšky. Jednání se tentokrát zaměří zejména na partnery z afrických zemí. Zúčastní se i neformálního zasedání Rady EU, jednání ministrů zahraničních věcí zemí V4 s Indií či setkání ministrů EU se státy Latinské Ameriky a Karibiku. Nebude chybět ani na ministerském jednání k roli Běloruska v ruské válce proti Ukrajině.
Z New Yorku se prezident přesune do Nebrasky, kde se setká s guvernérem státu a s představiteli Národní gardy. Vystoupí také v debatě se studenty University of Nebraska–Lincoln. Macinkův oficiální program v New Yorku končí a do Nebrasky nepokračuje.
Vztahy mezi oběma českými státníky jsou dlouhodobě napjaté. Výrazně se vyostřily už kvůli prezidentovu odmítavému postoji ke jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Další střet přišel před červencovým summitem NATO v Ankaře. Vláda původně s Pavlovou účastí nepočítala a Macinka prosazoval, aby českou delegaci vedl premiér Andrej Babiš. Ústavní soud nakonec vládě nařídil prezidentovu účast umožnit, delegaci však vedl Babiš. Napětí pak provázelo i cestu do Ankary. Babiš s Macinkou letěli jedním speciálem, zatímco Pavel dostal vlastní letadlo. Macinka oddělenou cestu zdůvodňoval bezpečnostními pravidly. Obě delegace se pak během programu v podstatě míjely.