Německý prezident do Česka přicestuje první prosincový den. Jednodenní návštěva má podle Hradu mimo jiné připomenout 30. výročí od podpisu česko-německé deklarace z ledna 1997.
Česko-německé vztahy jsou podle prezidentské kanceláře na historicky nejlepší úrovni. Vyzdvihla ekonomickou spolupráci. Německo je největším obchodním partnerem ČR, do sousední země směřuje třetina českého vývozu a pochází odtud pětina dovozu.
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Německo je také největším zahraničním investorem v Česku. Zásadní význam má země podle Hradu pro ČR i z hlediska přepravních tras zemního plynu a ropy i propojení elektrizačních soustav.
Obě země spolupracují rovněž v obraně. Česká prezidentská kancelář ocenila německý příspěvek do české muniční iniciativy a podporu Ukrajiny. Připomněla zároveň, že pod velením Německa působí čeští vojáci v mnohonárodním bojovém uskupení Severoatlantické aliance v Litvě.
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Fiala uvítal Steinmeiera v Kramářově vile. Jednali s výhledem na Prahu
Steinmeier ve funkci skončí v březnu příštího roku, volba jeho nástupce bude na konci ledna. Německý prezident Česko navštívil naposledy na konci dubna 2024. V červenci 2025 se Pavel a Steinmeier setkali v Berlíně. Po jednání tehdy český prezident řekl, že se potvrdily nadstandardní vztahy s Německem. Letos v říjnu Pavla v Berlíně přijal německý kancléř Friedrich Merz.