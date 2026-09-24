Pavel završuje pracovní cestu po USA v Nebrasce. Dostal dýmku míru

Poslední den návštěvy prezidenta Petra Pavla ve Spojených státech začal v hlavním městě Nebrasky Lincolnu. Ve čtvrtek v 8:30 místního času (15:30 SELČ) dorazil do sídla Nebraské národní gardy, kde ho při příjezdu přivítala česká hymna.
Prezidenta na místě přivítal viceguvernér Nebrasky Joe Kelly. Generálmajor Craig Strong, který stojí v čele Nebraska Military Department a Nebraské národní gardy, Pavlovi předal dýmku míru. Ta má symbolizovat dualitu války a míru, a zároveň dlouholeté partnerství mezi Českem a Nebraskou. Český prezident na oplátku věnoval svým hostitelům křišťálový půllitr.
Pavel při návštěvě ocenil vřelé přijetí a připomněl mimořádně blízké vztahy Česka s Nebraskou. „Je to přivítání ve státě, který je pro nás výjimečný a kde se díky tomu cítíme jako doma,“ řekl. Poděkoval také za dosavadní spolupráci. „Těšíme se nejen na to, že uslyšíme o našem výjimečném partnerství, ale také na to, že uvidíme, jak funguje v praxi,“ dodal.
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Česká armáda s Nebraskou spolupracuje už více než tři desetiletí. Partnerství vzniklo v roce 1993 v rámci amerického State Partnership Program, tedy ještě před vstupem České republiky do NATO. Jeho cílem bylo mimo jiné pomoci české armádě při transformaci po pádu komunistického režimu a při přibližování standardům Severoatlantické aliance.
Spolupráce se postupně rozšířila a dnes zahrnuje například společný výcvik, letectví, logistiku, krizové řízení nebo kybernetickou bezpečnost. Nebraská národní garda se skládá z pozemní Army National Guard a letecké Air National Guard. Vedle podpory amerických ozbrojených sil zasahuje také při mimořádných událostech přímo na území státu.
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Z návštěvy Národní gardy se Pavel přesune na University of Nebraska–Lincoln, kde bude debatovat se studenty a zástupci univerzity. Následně se setká také s nebraským guvernérem Jimem Pillenem.
Programem v Nebrasce se Pavlova několikadenní návštěva Spojených států chýlí ke konci. Večer prezidenta čeká ještě cesta do Wilberu, který je označován za „české hlavní město USA“. Město s přibližně dvěma tisíci obyvateli má silné vazby na české přistěhovalce a každoročně pořádá jeden z největších českých krajanských festivalů ve Spojených státech. Poté Pavel odletí zpět do Prahy.
Český prezident přicestoval do Spojených států v neděli večer. Většinu týdne strávil v New Yorku, kde se zúčastnil Valného shromáždění OSN, přednesl český národní projev a absolvoval sérii bilaterálních jednání.