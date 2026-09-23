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Čína má moc ukončit válku na Ukrajině, agresivní Rusko je hrozba, řekl Pavel OSN

Veronika Pitthardová
  17:17
Český prezident Petr Pavel na půdě OSN.

Český prezident Petr Pavel na půdě OSN. | foto: Reuters

Český prezident Petr Pavel na půdě OSN.
Český prezident Petr Pavel na půdě OSN.
Český prezident Petr Pavel na půdě OSN.
Český prezident Petr Pavel na půdě OSN.
7 fotografií
Od naší zpravodajky v USA - Prezident Petr Pavel přednesl ve středu dopoledne newyorského času (odpoledne SELČ) očekávaný projev před Valným shromážděním OSN. Jeho hlavním tématem byla reforma Rady OSN, ruská agrese na Ukrajině i dopady technologického rozvoje. „Jsme svědky zásadních změn, které přetvářejí poválečný systém. Úkolem mezinárodního řádu není těmto změnám bránit, ale zvládat je mírovou cestou,“ řekl Pavel.

„Dnes jsme svědky zásadních změn, které přetvářejí poválečný systém. Úkolem mezinárodního řádu není těmto změnám bránit, ale zvládat je mírovou cestou. Naší společnou ambicí by mělo být čerpat inspiraci od zakladatelů OSN. Naším cílem by mělo být předcházet válkám a ničení a budovat předvídatelný mezinárodní řád, který se dokáže přizpůsobovat změnám a zároveň zajišťuje spravedlnost a stabilitu. Právě proto potřebujeme fóra, jako je toto, místa, kde může převládat dialog a kde může fungovat diplomacie,“ zahájil Pavel svůj projev na půdě OSN.

Hned zpočátku apeloval na to, že svět potřebuje pravidla. „Ne proto, že by všechny státy měly stejnou moc, ale právě proto, že tomu tak není. Pravidla mají smysl pouze tehdy, jsou-li závazná pro všechny, zejména pro ty, kteří jsou dost silní na to, aby je porušili,“ upozornil český prezident ve svém projevu. Dodal také, že bychom měli trvat na tom, že s větší mocí přichází i větší odpovědnost.

„Odpovědnost za použití síly. Odpovědnost za zdrženlivost. Ale také odpovědnost za to, aby každý využil svůj vliv k tomu, aby se použití síly vůbec nestalo nezbytným. To platí zejména pro stálé členy Rady bezpečnosti OSN,“ dodal Pavel.

Zlu nelze ustupovat, řekl Pavel v New Yorku. U hrušně přeživších uctil oběti 11. září

Podle očekávání se ve svém projevu věnoval i ruské agresi na Ukrajině. o níž mluvil už krátce před národním projevem na krymské platformě. Agresivní postoj Ruska podle něj představuje přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost a důsledky podle něj sahají daleko za hranice Evropy.

„Čína má moc, vliv i odpovědnost pomáhat předcházet konfliktům, zmírňovat napětí a přispívat k ukončení válek. To zahrnuje i využití jejího vlivu k tomu, aby pomohla ukončit ruskou agresi proti Ukrajině. Tuto agresi zahájil a nadále ji vede další stálý člen Rady bezpečnosti OSN – Rusko – v rozporu s Chartou OSN a základními zásadami mezinárodního práva,“ doplnil k tématu český prezident. Pořád je ale podle něj na místě dát šanci seriózním diplomatickým snahám.

OSN potřebuje reformu

Pavel ve svém projevu také ocenil úsilí končícího generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese a jeho snahu o reformu a modernizaci OSN. Příští generální tajemník bude podle Pavla stát před klíčovým úkolem, a to přizpůsobit OSN světu, „v němž narůstá geopolitická rivalita a fragmentace“.

Český prezident Petr Pavel a slovenský prezident Peter Pellegrini na výstavě československých plakátů v České národní budově v New Yorku. (21. září 2026)
Během prvního dne své pracovní cesty do Spojených států navštívil český prezident Petr Pavel Národní památník 11. září. U hrušně známé jako Survivor Tree uctil oběti teroristických útoků. (21. září 2026)
Během prvního dne své pracovní cesty do Spojených států navštívil český prezident Petr Pavel Národní památník 11. září. U hrušně známé jako Survivor Tree uctil oběti teroristických útoků. (21. září 2026)
Během prvního dne své pracovní cesty do Spojených států navštívil český prezident Petr Pavel Národní památník 11. září. U hrušně známé jako Survivor Tree uctil oběti teroristických útoků. (21. září 2026)
7 fotografií

„Česká republika je připravena přispět svým dílem. Dovolte mi zopakovat, že usilujeme o místo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN na období 2032–2033. Pokud budeme zvoleni, budeme aktivně přispívat k její práci a poneseme svůj podíl odpovědnosti. Budeme i nadále přispívat k prevenci a řešení konfliktů prostřednictvím politického zapojení, humanitární pomoci a praktické spolupráce. Budeme se zasazovat o ochranu civilního obyvatelstva a kritické infrastruktury a o vyvození odpovědnosti v případě závažného porušení mezinárodního práva,“ řekl Pavel v národním projevu, jehož tématem byla i umělá inteligence a její překotný vývoj.

„Umělá inteligence může lidstvu přinést obrovské výhody. Bez účinných ochranných opatření však může také způsobit nesmírnou škodu,“ přiznal Pavel svoje obavy. Lidé podle něj musí mít nad technologií kontrolu a nesmějí se jí podřídit. „Technologie by měla napomáhat našim společným cílům a žádný systém by nikdy neměl fungovat mimo rámec lidské odpovědnosti a zodpovědnosti,“ dodal Pavel.

V projevu se dále věnoval i klimatické změně. „Umělá inteligence není jedinou výzvou, kterou žádná země nedokáže zvládnout sama. Totéž platí i pro změnu klimatu,“ řekl český prezident.

Svůj projev zakončil jasným poselstvím. „Většina výzev, kterým čelíme, má globální charakter. Žádný národ je nedokáže zvládnout sám. Proto potřebujeme více dialogu, více spolupráce a více společných opatření,“ řekl. za svůj projev sklidil potlesk.

Krym je součástí Ukrajiny, okupace nebude nikdy uznána, řekl Pavel na summitu v New Yorku

Vystoupení českého prezidenta bylo původně plánováno na 10:30 newyorského času (16:30 SELČ). Pavel nakonec vystoupil o několik minut později. Ještě předtím měl projev na 6. summitu Mezinárodní krymské platformy.

Po projevu zamíří Pavel na společnou prohlídku výstavy Jewish Museum spolu s Tedem Deutchem, americkým politikem a vlivným lídrem židovské komunity ve Spojených státech. Večer odlétá do Nebrasky.

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