Na Pavla čeká tisícovka žádostí o milost, prezident chce měnit posuzovací kritéria

„Od inaugurace prezidenta Petra Pavla, tedy od 9. března 2023, dorazilo do Kanceláře prezidenta republiky (KPR) celkem 650 žádostí o milost. Tyto žádosti jsou v souladu s rozhodnutím předchozího prezidenta republiky postupovány na ministerstvo spravedlnosti,“ uvedl Karel Čapek z Odboru komunikace KPR.

Upozornil také na to, že žádostí může být celkově i více, protože někteří pisatelé je adresují přímo resortu.

Ministerstvo spravedlnosti už v červnu uvedlo, že od začátku Pavlova funkčního období zaznamenalo výraznější nárůst opakovaných žádostí o milost.

„Letos evidujeme necelou tisícovku žádostí o milost, za celý rok 2022 jich bylo 1 121. Uváděné důvody podání žádosti o milost jsou kombinované. Nejvíce registrujeme ekonomické a sociální důvody, tedy finanční zajištění rodiny, péči o blízké, zejména děti či rodiče ve vážném zdravotním stavu. Dále pak nepřijetí viny a trestu (odsouzení) a zdravotní stav odsouzené osoby,“ řekl k žádostem mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Zmíněná tisícovka žádostí už v sobě obsahuje i ty, které dorazily na Hrad.

O tom, jaká konkrétní kritéria při rozhodování prezident nastaví, se teprve rozhodne. „Každou žádost je třeba ověřit a objektivně posoudit podle nastavených pravidel, jde tedy o poměrně rozsáhlou agendu,“ zakončil Čapek z KPR.

Pavel chce změnit kritéria k udělení milostí

Ve středečním rozhovoru pro iDNES.cz ale Petr Pavel nastínil, že by nově chtěl přihlížet například i k sociálním důvodům.

„Jsem nakloněn tomu se o tom bavit, protože si myslím, že bychom se mohli podívat třeba i na sociální důvody vhodné speciálního zřetele. Zatím o tom vedeme debatu a já si myslím, že k nějakému rozšíření možná dojde, ale určitě ne k nějakému plošnému velkorysému pojetí,“ řekl.

Prezident v rozhovoru dále uvedl, že chce opět agendu, která se zabývá udělováním milostí, přesunout z ministerstva spravedlnosti do kompetencí KPR.

„Vedli jsme o tom jednání s ministrem spravedlnosti Blažkem a domluvili jsme se, že agenda, tak jak by měla být, přejde zpátky na kancelář prezidenta, a to i s těmi místy. Zatím to vypadá tak, že ke konci roku bychom měli převzít čtyři tabulková místa od ministerstva financí včetně peněz na tato místa. Budeme po tu dobu shánět vhodné lidi na agendu. Na začátku příštího roku bychom si to převzali včetně toho, že uděláme revizi kritérií,“ uvedl ke změnám prezident Pavel.

Uvedl také, že o milostech jednal se svými spolupracovníky mnohokrát. Připomněl také, že to byl právě jeho předchůdce Miloš Zeman, kdo přesunul agendu spojenou s udělováním milostí na ministerstvo spravedlnosti. Zeman tehdy také opakovaně upozorňoval na to, že při udělení milosti je pro něj zásadní jen jedno kritérium, a to byly závažné zdravotní důvody.

Zeman udělil milost Kajínkovi i Balákovi

Zeman už před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů. Jako podmínky si stanovil to, že pachatel nesmí mít na svědomí závažný trestný čin, musí mít závažné zdravotní problémy a zajištěné rodinné zázemí.

Tyto zásady několikrát nesplnil, například v květnu 2017 omilostnil doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka. V září minulého roku zase udělil milost Pavlu Podroužkovi, který byl odsouzen za krácení daní se škodou 9,7 milionu korun. Navíc mu prezident odpustil podmínku za to, že řídil v opilosti. Muž měl být v té době již tři roky těžce chronicky nemocný.

Kontroverze vyvolal Miloš Zeman i v březnu 2022, kdy se rozhodl udělit milost šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi. Ten byl odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Měl také zaplatit 1,8 milionu korun a dostal čtyřletý zákaz činnosti.

O milost požádal prezidenta Zemana Balák tehdy sám. „Já i moje rodina jsme panu prezidentovi osobně vděční, že mě v rozhodujícím okamžiku mého života podržel a udělil mi milost,“ uvedl v prohlášení.