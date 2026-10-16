„Je to zcela transparentní popis nákladů na soukromou cestu. Tím je to celé uzavřené,“ uvedl pro iDNES.cz předseda ODS Martin Kupka. Podle něj je takové vysvětlení správné i z hlediska důvěry lidí v politiku a politiky.
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Podobně se redakci vyjádřil šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Prezidentovo sdělení, že si náklady hradil sám, považuje za dostatečné. „Nemám důvod o jeho slovech pochybovat,“ napsal.
Také předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel se prezidenta zastal. Podle něj není důvod záležitost dále „uměle prodlužovat“. Vláda by se podle něj měla místo toho věnovat skutečným problémům země, například státnímu rozpočtu nebo střetu zájmů premiéra.
O transparentnosti nemůže být řeč, míní Rajchl
Jiný pohled má poslanec Jindřich Rajchl. Prezidentovo vysvětlení označil za „naprosto směšnou výmluvu“. Zpochybnil také uvedenou cenu za soukromý let z Maroka a zpět. Částka 15 tisíc eur podle něj neodpovídá realitě.
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Rajchlovi vadí i to, že Pavel podle něj nedoložil uskutečněné platby s odkazem na ochranu soukromí. Požaduje proto informace o tom, komu a kdy peníze poslal. Zároveň chce vědět, kdo letadlo od společnosti Creditas objednával a kolik stála cesta prezidentovy ochranky a kdo ji zaplatil. „Pokud prezident nedoloží realizaci svých plateb, včetně toho, komu a kdy byly zaslány, tak nemůže být o transparentnosti ani řeč,“ uvedl Rajchl pro iDNES.cz.
Přetrvávající nejistotu vyjádřil i vládní zmocněnec Filip Turek. „Nehledě na využívání soukromých tryskáčů si nejsem jistý, zda by Kancelář prezidenta republiky i nadále měla sloužit jako soukromá cestovní kancelář,“ reagoval poslanec Motoristů na dotaz redakce.
Prezident odmítl zásahy do soukromí
Prezident Petr Pavel zaplatil za cestu na dovolenou v Maroku 3 750 eur (91 tisíc korun) a za let k volbám a zpět 15 tisíc eur (365 tisíc korun) ze svých vlastních peněz. Prezidentská kancelář Pavlovu soukromou cestu neplatila ani neorganizovala.
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Do Česka se Pavel nakrátko vrátil před týdnem po kritice veřejnosti, koaličních i opozičních politiků, že se kvůli soukromé dovolené nezúčastní obecních voleb v Černoučku na Litoměřicku, ačkoli v minulosti vyzýval k účasti ve volbách, zvláště komunálních. Původně avizovanou absenci u voleb uznal jako chybu, ze které se poučil. „Za tuto cestu jsem uhradil z osobních prostředků 15 tisíc eur. To byl můj podíl na celkové platbě,“ doplnil Pavel.
Zveřejnil to v pátek ve svém prohlášení. Kvůli údajnému podezření, že cestu prezident neplatil jen ze svých peněz, žádali vysvětlení koaliční poslanci. Pavel označil své vyjádření k nákladům na dovolenou za důležité z hlediska transparentnosti, z politického hlediska ale odmítá zásahy do soukromí. „Věřím, že tímto je záležitost vysvětlena a uzavřena,“ dodal.
Z dovolené se hlava státu vrátila ve čtvrtek večer, jak upozornil server iDNES.cz. Do Prahy Pavel po kritice tentokrát nepřiletěl soukromým tryskáčem, ale linkou nízkonákladové společnosti Ryanair. Do úřadu se má oficiálně vrátit v pondělí 19. října.