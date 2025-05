Šéf NATO chválil Česko za 3 miliony nábojů. Chce pozvednout vojenský průmysl

„Od vašeho vstupu do NATO konzistentně prokazujete, že jste silným a spolehlivým spojencem,“ prohlásil po schůzi Rutte směrem k Pavlovi. Ocenil také to, že Česká republika splňuje závazek NATO a vydává více než dvě procenta HDP na obranu.

„Česká republika velmi silně podporuje Ukrajinu,“ vyzdvihl dále. Velkým úspěchem je podle něj česká muniční iniciativa. „Podařilo se dodat více než tři miliony nábojů pro Ukrajinu. Jen v roce 2025 to bylo jeden a půl milionu. Češi přispívají i k naší misi, která podporuje vyzbrojení a proškolení ukrajinských vojáků,“ dodal.

Debata se točila kolem toho, jak posílit alianci. „Hlavním úkolem je posílit schopnosti odstrašení. Spojenci musí zvyšovat obranné výdaje. Společné povědomí sdílíme. Musíme posílit i průmyslové kapacity a investovat do nových technologií, abychom byli na prvním místě v tomto složitém světě,“ předeslal s odkazem na chystaný summit Haagu.

„Vím, že můžeme s Českou republikou počítat,“ uvedl. Summit považuje za klíčový také český prezident. „Budeme řešit naléhavé otázky a požadavky, které vyplývají ze stávající bezpečnostní situace po celém světě,“ vysvětlil.

Je podle něj nutné posilovat kapacity obranného průmyslu, což vyžaduje větší investice. „Nicméně je to investice do naší budoucnosti a do našich dětí,“ dodal Pavel.

„Jsme připraveni hrát důležitou roli v tomto procesu. Výdaje jsou dobře odůvodněné, musíme ale být schopni vysvětlit to našim občanům. Jejich podpora je nezbytná,“ uvedl. Pokud summit NATO dospěje ke společné dohodě na nutnosti zvyšovat výdaje na obranu až k pěti procentům HDP, ČR je to podle prezidenta připravena podpořit.

Čína, Korea a Írán jsou riziko

„Musíme zajistit, aby si Vladimír Putin uvědomil, že pokud v budoucnu zaútočí, reakce aliance bude devastující,“ odpověděl Rutte na dotaz ohledně ruského posilování vojenských základen u hranic s Finskem.

„Čína také posiluje své vojenské kapacity a spolupracuje se Severní Koreou a Íránem. Tyto tři země aktivně podporují Rusko a jeho válku na Ukrajině, což je riziko pro NATO, stejně jako terorismus,“ varoval šéf aliance.

„Musíme kolektivně usilovat o to, aby byla pozice Ukrajiny co nejlepší a až dojde k míru, aby byl stabilní a udržitelný. To očekávám od summitu v Haagu,“ shrnul.

Jednání s klíčovými politiky EU

V úterý se Petr Pavel v belgické metropoli setkal s řadou dalších významných politiků Evropské unie. Vyjádřil se k humanitární situaci v Pásmu Gazy, již označil za neudržitelnou.

Česko by mělo oddělit obecnou podporu Izraele od podpory některých kroků vlády premiéra Benjamina Netanjahua, míní. „Myslím, že jakékoli hledání kliček nám nepomůže. Měli bychom zcela jasně říct, že humanitární ohledy jsou pro nás důležité, ať se týkají kohokoli,“ dodal Pavel.

S představiteli Evropské unie jednal o zvýšení ekonomického a finančního tlaku na Rusko. Tento zesílený tlak by podle něj měl být úzce koordinovaný se Spojenými státy, což se zatím zcela nedaří. Minulý čtvrtek na Hradě probíral bezpečnost s šéfy parlamentních stran. Apeloval na ně, aby toto téma v kampani nezneužívali k rozdělování společnosti.