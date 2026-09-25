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Pavel ocenil Macinkův přístup k cestě na shromáždění OSN. Doufá v další spolupráci

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  6:39
Prezident Petr Pavel před odletem na summit NATO do turecké Ankary (7. července...

Prezident Petr Pavel před odletem na summit NATO do turecké Ankary (7. července 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN...
Tisková konference ministra zahraničí Petra Macinky (31. července 2026)
Zleva Petr Macinka a Petr Pavel
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....
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Prezident Petr Pavel považoval přístup ministra zahraničí Petra Macinky vůči jeho osobě na Valné shromáždění OSN za standardní. Je rád, že ministr ke společnému jednání přistoupil pragmaticky, a doufá, že stejně stejným způsobem budou minimálně v oblasti zahraniční politiky komunikovat i nadále.

Vztahy obou politiků byly v posledních měsících napjaté, spor eskaloval kvůli nejmenování poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. V New Yorku, kde se tento týden Pavel i Macinka účastnili Valného shromáždění OSN, se setkali několikrát.

Dvakrát spolu hovořili u snídaně, Macinka v úterý první konverzaci označil za konstruktivní. Společně se účastnili také začátku rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN. Macinka pak ve středu v OSN sledoval prezidentův národní projev.

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„Já chápu, že relace mezi ministrem zahraničí a prezidentem přitahovala pozornost médií vzhledem k tomu, co se dělo předtím, ale já jsem to, jakým způsobem jsme se setkávali a jednali při cestě na Valné shromáždění, považoval za standard, tak jak by to mělo být,“ uvedl ve čtvrtek Pavel.

„Z mé strany takhle otevřený prostor byl od samého počátku. Já jsem rád, že i ministr zahraničí to vzal naprosto pragmaticky tak, jak bychom asi měli komunikovat,“ dodal.

Témata diskuse podle Pavla souvisela s pozicí ČR na různých jednáních. „Což je nakonec pro Českou republiku nezbytné, tak abychom, pokud možno, mluvili jedním hlasem a naši pozici spíše posilovali, než oslabovali,“ řekl. Vyjádřil naději, že stejně pragmatická bude komunikace i nadále, je to podle něj ve společném zájmu.

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Spor mezi Macinkou a Pavlem eskaloval kvůli nejmenování Turka ministrem životního prostředí. Prezident na konci ledna na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že mu Macinka doručil textové zprávy, které hlava státu považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Šéf Motoristů ve zprávách mimo jiné napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“.

Macinka tehdy v reakci na Pavlovo prohlášení řekl, že Pavel je mimo ústavní rámec svým nestandardním přístupem ke jmenování vlády. Proto by podle Macinky Pavel neměl vést českou delegaci na summitu NATO. Turek v dubnu připustil, že Macinkův postoj k účasti Pavla na summitu souvisí s jeho nejmenováním ministrem.

Právě spor o vedení české delegace na summit NATO v Ankaře prohloubil rozpory mezi prezidentem a vládou Andreje Babiše, nakonec jeli premiér i hlava státu. Od ledna se také nescházejí nejvyšší ústavní činitelé ke koordinaci zahraniční politiky a Babiš po návratu z Turecka odmítl Pavlův návrh na obnovení schůzek.

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Dříve opakovaně uváděl, že Pavel vede kampaň za znovuzvolení, čehož Babiš nechce být součástí. Macinka pak v polovině září označil aktuální vztahy mezi vládou a prezidentem za stabilní.

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