Konflikt eskaluje. Ministerstvo obrany zakázalo publikovat rozhovor s Pavlem

Speciální díl podcastu Kamufláž s prezidentem Pavlem natočili na konci března na Hradě. Rozhovor vedený pracovnicí tiskového oddělení generálního štábu Anežkou Vrbicovou měl být podle původního plánu zveřejněn 7. dubna.
Jeho publikaci navíc předem avizovala sama armáda na sociálních sítích. „Na co se můžete těšit? Rozebírali jsme aktuální bezpečnostní situaci, která hýbe světem, ale našli jsme čas i na osobnější témata, jako jsou oblíbené aktivity pana prezidenta,“ uvedla na síti X.
Pavlova kritika Trumpa je politováníhodná, nejde o postoj vlády, zní z ministerstva
Přesto se tato epizoda nikde na oficiálních platformách dosud neobjevila. Podle informací serveru Aktuálně.cz zveřejnění zastavilo ministerstvo obrany v čele s ministrem Jaromírem Zůnou (za SPD). Mluvčí ministerstva Petr Pešek vysvětlil, že důvodem jsou probíhající interní jednání o spuštění nového youtubového kanálu Armády ČR. Podle něj je cílem nastavit koordinovanou komunikaci celého resortu.
„Důsledek roztržky“
Zdroje z armády i ministerstva však serveru připouštějí, že krok může souviset i s napjatými vztahy mezi kabinetem Andreje Babiše a prezidentem.
„Co jsem pochopil, tak jde nejspíš o důsledek současné roztržky mezi vládou a Hradem. Nebylo by vhodné, aby armáda nyní zviditelňovala Petra Pavla,“ uvedl úředník ministerstva. Jeden z vysoce postavených důstojníků ozbrojených sil pak řekl, že to bylo kvůli zásahu z ministerstva obrany.
Vztahy mezi Pavlem a kabinetem jsou dlouhodobě napjaté. Členové vlády prezidenta opakovaně nazývají „lídrem opozice,“ což on odmítá. První problémy začaly už po volbách sporem o jmenování Filipa Turka (Motoristé) do vlády, kdy prezident odmítl jeho nominaci kvůli dřívějším veřejným výrokům.
Konflikt následně eskaloval i mezi Pavlem a ministrem zahraničí a šéfem Motoristů Petrem Macinkou poté, co Hrad zveřejnil textové zprávy, které Macinka adresoval prezidentovu poradci Petru Kolářovi a které prezident označil za „vydírání“.
Prezident je silnější, než se vláda domnívá. Právník vysvětluje, zda by uspěl s žalobou
Spory se dále přenesly i do zahraniční a bezpečnostní politiky. Týkaly se například možné vojenské pomoci Ukrajině, výše výdajů na obranu nebo účasti české delegace na summitu NATO v Turecku, kde se liší pohled vlády a Hradu na to, kdo má stát v čele reprezentace Česka. Pavel se svou účastí počítá, Macinka je však dlouhodobě proti. „Můj názor je dlouhodobě známý. Účast představitele opozice na tomto summitu vládě rozhodně nedoporučím,“ reagoval před týdnem na dotaz iDNES.cz.
Prezident navíc v posledních dnech čelil kritice vlády i za své výroky k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. „Trump udělal pro snížení důvěryhodnosti NATO v posledních týdnech více, než se Vladimiru Putinovi podařilo za mnoho let. To samozřejmě není dobrá zpráva,“ řekl Pavel ve středu ve vysílání podcastu Ptám se já pro server Seznam Zprávy. Ministerstvo zahraničí se proti jeho slovům ohradilo a označilo je za neoficiální stanovisko státu.
Další test vztahů může přinést také výběr nového náčelníka generálního štábu po Karlu Řehkovi, na jehož jmenování se musí kabinet s prezidentem shodnout.
18. března 2026