Další dějství kauzy „vydíracích“ esemesek od Macinky: Pavel zamíří na policii

„Já jsem to nebral nikdy jako spor s Petrem Macinkou. Já jsem to bral a dosud beru jako věc principu, že by člověk, který by měl být ministrem, a tedy reprezentantem naší země a našich občanů, neměl mít takový profil, jako měl kandidát navržený Motoristy,“ řekl Pavel v pátečním rozhovoru pro Radiožurnál.
K tomu připomněl, že zprávy nadále považuje za pokus o vydírání. „Avizoval jsem to s tím, že to považuji za vydírání. Samozřejmě někdo může říct, že s vydíráním se vždy pojí nějaká hrozba fyzického násilí, ale přestože zákon nerozděluje vydírání a politické vydírání, tak já jsem v tom znaky politického vydírání viděl,“ vysvětlil prezident.
Pavel také zmínil, že se příští týden chystá podat vysvětlení na policii kvůli Macinkovým zprávám. Případ vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), která od prezidenta podnět k prošetření přijala, jde o běžný postup, jelikož Pavel je ústavní činitel.
Byl bych lepším ministrem, než je Pavel prezidentem, řekl podnikatel Chlad
Hlava státu vedle toho předala zaslané zprávy také svým právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání. „Výsledek ještě nemám,“ řekl Pavel v pátek.
Podle premiéra Andreje Babiše ale o vydírání nešlo. „Byla to soukromá komunikace s prezidentovým poradcem, určitě tedy nejde o vydírání,“ řekl v den, kdy Pavel zprávy zveřejnil. Stejný názor vyjádřili další členové vládní koalice, zatímco opozice kvůli zprávám požaduje Macinkovu rezignaci.
Pavel už dříve sdělil, že chce věřit, že Macinkův postup nemá Babišovu podporu. Šéf české diplomacie doručil Pavlovi zprávy prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře. Macinka Pavlův pak postoj označil za útok na svou osobu.
Pavel Turka nejmenuje, řekl Babiš. Hrad chce jiné jméno, Motoristé nemíní ustoupit
Podle hlavy státu jde ale o svévolný a nezodpovědný postup ze strany Motoristů, kterým nejde o zájem České republiky a jejich občanů, ale jen a pouze o naplnění vlastní ambice udělat z kontroverzní postavy ministra.
Pavel dlouhodobě odmítá jmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Podle prezidenta totiž opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Poukazuje na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo gesty a výroky, které podle Pavla zpochybňují rovnost žen a menšin.
Premiér Babiš v tomto týdnu po schůzce s Pavlem prohlásil, že Turek nikdy jmenován nebude. Sám prezident v návaznosti nato vyzval vládu, aby předložila jiné jméno.