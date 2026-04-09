Prezident je silnější, než se vláda domnívá. Právník vysvětluje, zda by uspěl s žalobou

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka a prezident Petr Pavel

Tereza Tykalová
  16:41
Ministr zahraničí Petr Macinka trvá na tom, že prezident Petr Pavel nepojede na červencový summit NATO do Turecka. Pavel nesouhlasí. A podle vedoucího katedry ústavního práva PF UK Marka Antoše vláda nemůže omezovat prezidenta republiky v zahraničních cestách. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, zda jsou prezidentovy argumenty relevantní a jestli by mohl případně uspět s kompetenční žalobou.

Ministr zahraničí Petr Macinka nadále odmítá, aby prezident Petr Pavel jel na summit NATO. S jeho účastí podle dřívějšího vyjádření nepočítá ani premiér Andrej Babiš. Může vláda takto omezovat prezidentovu funkci?
Na to nemáme jednoznačnou odpověď, protože takto otevřený spor mezi Hradem a vládou nikdy v minulosti nenastal. Tím pádem se ani nemohl soudně řešit. Všechno, co si o tom můžeme myslet, vychází jenom z interpretace ústavy, která ale není potvrzená Ústavním soudem.

Jak tedy můžeme kompetence prezidenta uvedené v Ústavě interpretovat?
V ústavě je napsáno, že prezident republiky zastupuje stát navenek a tu mu nemůže žádný orgán vzít. Zároveň je tam ale napsáno, že rozhodnutí přijatá podle této pravomoci vyžadují ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády. Bavíme se o článku ústavy číslo 63.

V polské ústavě je přímo napsáno, že vláda řídí domácí i zahraniční politiku a prezident je povinen respektovat linii její zahraniční politiky. V české ústavě nemáme takto jednoznačnou formulaci.

