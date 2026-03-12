Pavel zahájil návštěvu Litvy. Bude jednat o ruské hrozbě, navštíví památník padlých

Podobně jako v úterý v lotyšské Rize by český prezident mohl se svým protějškem hovořit o bezpečnostních hrozbách ze strany Ruska a Běloruska či o pokračování podpory bránící se Ukrajiny. Po schůzce je v plánu komentář obou prezidentů pro média.
Do Vilniusu se Pavel s manželkou přesunuli ve středu večer z Lotyšska. Z prezidentského paláce ve čtvrtek ještě zamíří na Antakalniský hřbitov, kde prezident položí věnec u Památníku padlých za nezávislost Litvy. Posléze se přesune na oběd s litevskou premiérkou Ingou Ruginienéovou, následovaný jednáním s předsedou litevského parlamentu Juozasem Olekasem. Pavel ve čtvrtek rovněž navštíví monitorovací operační centrum u litevsko-běloruských hranic.
Česká hlava státu byla v Litvě na bilaterální návštěvě naposledy před 20 lety, kdy zemi navštívil Václav Klaus. Pavel zde byl v minulosti například na summitu iniciativy Trojmoří v dubnu 2024 či loni v červnu, kdy Vilnius hostil summit Bukurešťské devítky a skandinávských zemí.
Pavel v zemi zůstane do pátku, kdy se zúčastní litevsko-českého podnikatelského fóra. Zavítá i na vojenskou základnu v Rukle, kde působí spojenecké jednotky Severoatlantické aliance (NATO) včetně českých vojáků ze 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka z Prostějova.