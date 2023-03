Pavel prověřil první adepty na ústavní soudce, jména odtajní po pohovorech

Tři kandidáti podle Pavla už prodělali odbornou prověrku v rámci prezidentského konzultačního týmu pro výběr ústavních soudců a sejde se s nimi v pondělí.

Pokud by se k adeptům objevily vážné výhrady, chtěl by se prezident pokusit najít nějaký kompromis. „Vždycky je lepší se věcně domlouvat, než věci posouvat do nějakého konfliktu. Takže pokud by ke kterémukoli z navržených jmen byly nějaké zásadní výhrady, tak jsem připraven nejenom já, ale i s konzultačním týmem se nad těmi výhradami zamyslet a pokusíme se dojít k nějakému kompromisnímu stanovisku,“ řekl Pavel.

Vystrčil k tomu uvedl, že pokud by Senát dostal informaci o kandidátech v první třetině dubna, teoreticky by ještě mohl zvládnout jejich včasné schválení. Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem Senátu na deset let, přičemž opakování mandátu ústava nezakazuje. K 3. květnu skončí mandát trojici Milada Tomková, Jaroslav Fenyk a Jan Filip.

Následně končí 4. června Vladimír Sládeček, 6. srpna předseda soudu Pavel Rychetský, o den později Ludvík David a 26. listopadu Radovan Suchánek. Výběr dalších nominantů na tato místa bude vycházet z návrhů 24 oslovených právnických institucí, řekl Pavel. Návrhy bude posuzovat sedmičlenný konzultační panel v čele s ústavním právníkem Janem Kyselou. Ústavní soudce chce prezident, jak uvedl minulé pondělí, jmenovat v případě nalezení shody mezi Senátem a konzultačním panelem.

Kandidáty hodlá Pavel posuzovat na základě několika kritérií. Obsahovat budou profesní zkušenost, převahu by měli mít soudci obecných soudů a akademici, doplnit je mají i další profesionálové. Dalším kritériem bude odbornost, a to nejen v ústavním, případně mezinárodním a evropském právu, ale i v občanském, trestním nebo správním právu. Při výběru bude brán zřetel i na „regionální rozrůzněnost“ ve vztahu k životní zkušenosti i k právnickým fakultám, kde soudci studovali nebo působí. Výběr bude zohledňovat i věkovou a genderovou vyváženost, stejně jako hodnotovou a názorovou různorodost, aby nebyl soud složen pouze z konzervativců nebo liberálů. Důraz hodlá Pavel klást i na hodnotovou orientaci a světonázor.

V současné době se spekuluje o tom, že jedním ze tří kandidátů by mohl být například ministr kultury Martin Baxa (ODS) nebo poslanec Pavel Benda (ODS). Zároveň není vyloučené, že by jedním z kandidátů mohl být i někdo z odstupujících soudců, protože Ústava opakování mandátu nezakazuje.