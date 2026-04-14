Milei ukázal Pavlovi slavnou „rozpočtovou“ pilu, prezident si ji potěžkat nechtěl

  22:11
Argentinský prezident Javier Milei dnes ukázal svému českému protějšku Petru Pavlovi svou motorovou pilu, která se stala symbolem jeho rozpočtových škrtů. Český prezident se s Mileiem a zlatou pilou nechal natočit, potěžkat stroj si však nechtěl. Česká hlava státu video, na kterém s argentinským prezidentem diskutovala především o ekonomické spolupráci, sdílela na síti X.

„To je ta vaše slavná pila?“ zeptal se Pavel Mileie při návštěvě, když si všiml pily na stole. „Ano, to je ona,“ odpověděl argentinský prezident. Český prezident poté hřbetem ruky přejel po řetězu pily.

Milei se následně Pavla zeptal, zda si ji chce potěžkat. „Sám, nebo se mnou?“ tázal se argentinský prezident Pavla. Český prezident ale zakroutil hlavou a odpověděl, že nechce. Oba se pak se strojem nechali vyfotit, přičemž Milei ukázal zdvižené palce.

Podle argentinských médií několik speciálních motorových pil pro prezidenta Mileie vyrobil řemeslník Mariano Di Tella z Buenos Aires. Toho mrzelo, že Milei používal během volební kampaně stroje vyrobené v Číně, bez konkrétní identity.

Di Tellu fascinují motorové pily od dětství. Jeden z jeho artefaktů Milei daroval miliardářovi Elonu Muskovi, další má v prezidentském síle Casa Rosada. Podle deníku El Clarín stroj váží zhruba osm kilogramů.

„Jednání s prezidentem Javierem Mileiem potvrzuje, že Česká republika a Argentina sdílejí podobný pohled na řadu klíčových mezinárodních témat. Cením si jasné argentinské podpory Ukrajiny i toho, že Argentina patří mezi země, které jsou v současném světě politicky čitelné a hodnotově ukotvené,“ uvedl Pavel v příspěvku.

„Za stejně důležité ale považuji, aby se dobré vztahy promítaly i do konkrétní spolupráce například v oblasti obrany, bezpečnosti, energetiky a vědy a výzkumu,“ dodal s tím, že zde vidí prostor pro další rozvoj.

Pavel v závěru příspěvku uvedl, že si má s Mileiem co říct i mimo diplomacii a hovořili spolu například o anglické rockové kapele The Rolling Stones.“ Setkání se neobešlo ani bez ukázky jeho už ikonické motorové pily,“ dodal v příspěvku, který doprovázel video s pilou.

Libertariánský ekonom Milei, který je ve funkci od roku 2023, prosadil razantní rozpočtové škrty, které v kampani demonstroval i s motorovou pilou. Propustil desítky tisíc státních zaměstnanců, omezil peníze univerzitám, zrušil subvence na energie či snížil důchody a platy ve veřejném sektoru.

Mnozí oceňují, jak se mu podařilo zkrotit hyperinflaci a dosáhnout prvního rozpočtového přebytku od roku 2010. Jeho šoková terapie ale uškodila střední třídě a důchodcům, kteří pravidelně pořádají proti vládě demonstrace.

Petr Pavel se setkal se svým argentinským protějškem Javierem Mileiem v rámci diplomatické návštěvy Argentiny a Chile. (14. dubna 2026)
Český prezident Petr Pavel a jeho argentinský protějšek Javier Milei se setkali na Pražském hradě. (24. června 2024)
Český prezident Petr Pavel a jeho argentinský protějšek Javier Milei se setkali na Pražském hradě. Shodli se na podpoře Ukrajiny. (24. června 2024)
Český prezident Petr Pavel a jeho argentinský protějšek Javier Milei se setkali na Pražském hradě. (24. června 2024)
