Pavel se sejde s ministrem Zůnou a šéfem armády Řehkou. Projednají další spolupráci

„Tématem společného jednání je nastavení spolupráce a komunikace mezi prezidentem republiky, Vojenskou kanceláří KPR, ministerstvem obrany a Generálním štábem AČR,“ uvádí Hrad.
Podle některých médií mají Zůna a Řehka mezi sebou spory. Server Respekt.cz minulý týden napsal, že ministr obrany Řehkovi zamítl služební cestu do USA. Ministerstvo následně informaci popřelo s tím, že do USA pojede Řehkův první zástupce.
Trest za výrok o letounech L-159? Ministr Zůna zrušil Řehkovi cestu do USA
Podle serveru si část armády rozhodnutí ministerstva vysvětlovala jako Zůnovu odplatu za to, že Řehka zpochybnil ministrovo tvrzení ohledně letounů L-159, o které má zájem Ukrajina.
Řehka a Zůna veřejně poskytli rozdílné informace k návrhu poskytnout armádní letouny L-159 Ukrajině, která je chce použít mimo jiné k sestřelování dronů, jimiž na jejím území útočí Rusko.
Podle ministra česká armáda letouny potřebuje a ČR je Ukrajině prodat nemůže. Řehka ale novinářům řekl, že armáda byla připravena čtyři letouny pro Ukrajinu vyčlenit. Možnost dodávky čtveřice bojových letounů L-159 zmínil český prezident Petr Pavel během své návštěvy Ukrajiny v polovině ledna.