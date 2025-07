Ministři kabinetu Petra Fialy novinářům před jednáním vlády řekli, že je potřeba situaci v Pásmu Gazy stabilizovat a že civilistům je potřeba doručovat humanitární pomoc.

„To bude potřeba se zeptat vlády,“ odpověděl Pavel na dotaz, proč Česko mezi signatáři chybí. „Já jsem tuhle otázku s vládou nekonzultoval, ona jí se mnou taky ne, takže nevím, co vedlo vládu k tomuto rozhodnutí. Já se na to dívám trochu jinak a předpokládám, že debata na téma, jak v této věci dál postupovat a jaké stanovisko by Česká republika měla dále zastávat, ještě přijde,“ dodal.

„Je potřeba, aby se situace jak v Pásmu Gazy, tak obecně na Blízkém východě pokud možno co nejrychleji stabilizovala,“ řekl ministr zemědělství a předseda lidovců Marek Výborný.

„Osobně vnímám kriticky některé kroky kabinetu premiéra (Benjamina) Netanjahua, protože je potřeba respektovat i to, že civilistům je potřeba dokázat doručit humanitární pomoc,“ uvedl s tím, že k tomu vláda dlouhodobě vyzývá.

Ministr zdravotnictví a první místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek uvedl, že jakoukoli válku je potřeba ukončit. „Ale nesmí být ukončena tím, že zvítězí ten, který ji vyhlásil začal ji, napadl tu zemi. V naší historii, když takhle skončila válka, nikdy to nevedlo k trvalému míru,“ řekl. Je podle něj potřeba nastavit pravidla a principy fungování Gazy a celého regionu, aby se konflikty neopakovaly.

„Opakovaně jako Česká republika dáváme najevo, že nám záleží na tom, aby humanitární pomoc do Pásma Gazy nebyla nikým blokovaná, aby směřovala těm, kteří ji potřebují,“ uvedl ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka.

„Záleží nám na tom, aby se válečný konflikt ukončil. Jsme si ale pevně vědomi toho, že na jeho začátku byl teroristický útok a dlouhodobě vážné a opakované útoky na demokratický režim Izraele,“ dodal.

Velká Británie a další západní země spolu s eurokomisařkou pro rovnost, připravenost a řešení krizí Hadjou Lahbibovou v pondělí vydaly společné prohlášení, v němž vyzvaly k okamžitému zastavení války v Pásmu Gazy a kritizovaly současný způsob distribuce humanitární pomoci, který je podle nich „nebezpečný, podněcuje nestabilitu a zbavuje obyvatele Pásma Gazy lidské důstojnosti“. Výzvu dosud podepsalo 29 zemí včetně Slovenska či Japonska.

Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake v pondělí ČTK sdělil, že česká diplomacie nebyla oslovena s nabídkou, aby se připojila k prohlášení o zastavení války v Gaze. S nutností řešit humanitární situaci souhlasí, dodal.

„Izrael odmítá společné prohlášení skupiny zemí, protože je odtržené od reality a vysílá chybný signál Hamásu,“ uvedla v reakci dříve izraelská diplomacie. Podle ní je jediným zodpovědným za pokračování války palestinské hnutí Hamás, protože zatím nepřistoupilo na návrh příměří a úmyslně vyvíjí činnost, která ubližuje civilistům čekajícím na pomoc.