Babiš se může ocitnout ve větším střetu zájmů než posledně, míní Pavel

  17:59
Pokud se Andrej Babiš stane premiérem, ocitne se ještě ve větším střetu zájmů než posledně. Alespoň se to domnívá prezident Petr Pavel, podle kterého by taková situace mohla vést k pozastavení dotací z Evropské unie nejen pro Agrofert, ale pro celé Česko. Uvedl to při úterní debatě se studenty Masarykovy univerzity.
Prezident Petr Pavel debatuje se studenty Masarykovy univerzity. (18. listopadu 2025) | foto: ČTK

„V poslední době tomu věnuji mnoho času. Čtu velké množství názorů různých právníků. Od těch, kteří si myslí, že je oprávněné, abych Andreje Babiše nejmenoval, až po ty, kteří můj postup nazývají znásilněním ústavy,“ uvedl Pavel.

„Snažím se na to dívat jako občan. Zákon o střetu zájmů byl vytvořen s nějakým cílem, kterým je ochrana veřejného zájmu. Někteří totiž chtějí v systému upřednostnit svůj vlastní zájem na úkor toho veřejného,“ pokračoval.

Pokud se premiérem stane Andrej Babiš a něco se nezmění, je podle prezidenta zcela zřejmé, že se ve střetu zájmu ocitne. „A to v ještě větším, než když byl premiérem minule,“ uvedl Pavel.

„Pokud máte 250 firem, které dostávají dotace, tak tam ten střet zájmu objektivně je. To není Petr Pavel, který nemá ráda Andreje Babiše. Je to v souladu se zákonem, takhle hovoří i výklad Ústavy,“ vysvětloval.

Pavel chce po Babišovi, aby veřejně řekl, co udělá se střetem zájmů potom, co se stane premiérem. „Andrej Babiš se odpovídá veřejnosti a chce být premiérem všem občanům této země, kteří se nechtějí celé funkční období koukat, jak soudy řeší, jestli se nachází ve střetu zájmů,“ obhajoval svůj postoj.

Podle prezidenta je potřeba na věc zároveň nahlížet z úrovně Evropské unie. „Ta v roce 2020 jasně řekla, že je Andrej Babiš ve střetu zájmů. Může se stát, že kdyby se stal premiérem, došlo by k zastavení dotací z Evropské unie pro celé Česko. Pak by se to týkalo nás všech, nejen Agrofertu,“ dodal.

Prezident v debatě se studenty také popsal, jak s novou vládou řeší problematiku pomoci Ukrajině. Podle něj podporou Ukrajiny Česko podporuje i samo sebe – hlavně v bezpečnostním kontextu.

„Nejpodstatnějším směrem je muniční iniciativa, která dává velký smysl. Při poslední schůzce s Andrejem Babišem jsem byl ujištěn, že jí nastupující vláda nechce redukovat, chce jí více rozumět,“ vysvětlil Pavel.

Ukrajina podle něj není ideální zemí i v souvislosti s korupčními skandály. „My je přeci ale máme také, a to jsme v míru,“ prohlásil s tím, že dlouhodobá spolupráce s válčící zemí Česku přináší perspektivu budoucího ekonomického propojení.

