Zkouška aliance, Putin se raduje. Čeští politici kritizují Trumpa za slova o NATO

Autor:
  16:16aktualizováno  18:44
Odchod Spojených států z NATO by byl podle expremiéra Petra Fialy (ODS) velkou chybou. Poškodil by nejen Evropu, ale i samotné USA a měl by negativní dopad na celý svět, uvedl. Slova amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném odchodu Spojených států z NATO kritizuje i bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Prezident Petr Pavel to označil za potenciální zkoušku aliance.
Prezident České republiky Petr Pavel na společné tiskové konferenci s litevským...

Prezident České republiky Petr Pavel na společné tiskové konferenci s litevským prezidentem Gitanasem Nausédou. (12. března 2026) | foto: AP

Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026)
Tisková konference k závěrečnému zhodnocení před předáním agendy resortu...
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)
Tisková konference k závěrečnému zhodnocení před předáním agendy resortu...
22 fotografií

Trump ve středu řekl britskému deníku The Daily Telegraph, že silně zvažuje stažení Spojených států z NATO poté, co se spojenci nepřidali k jeho válce s Íránem. Alianci označil za nefunkční, stejně ji podle něj vnímá i ruský prezident Vladimir Putin.

Prezident České republiky Petr Pavel na společné tiskové konferenci s litevským prezidentem Gitanasem Nausédou. (12. března 2026)
Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026)
Tisková konference k závěrečnému zhodnocení před předáním agendy resortu obrany. Na snímku předseda vlády ČR v demisi Petr Fiala. (11. prosince 2025)
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)
22 fotografií

„Svět je nebezpečnější než dříve. Pokud si chceme udržet naši nezávislost, svobodu a kvalitu života, musíme si uvědomit všechny výzvy a ohrožení a musíme jednat,“ uvedl Fiala. Podobně se vyjádřila bývalá ministryně obrany jeho kabinetu Jana Černochová (ODS).

„Oslabit NATO – dětinskou výhrůžkou o stažení Ameriky – neznamená ukázat sílu. Znamená to potěšit Putina, povzbudit nepřátele Západu a rozbít to nejcennější, co svobodný svět má: důvěru mezi spojenci. Rozbíjet NATO by byla historická chyba a nesmí se to stát. Věřím v rozum a sílu administrativy USA, že tento šílený nápad nikdy nedopustí. Ješitnost nesmí zvítězit nad bezpečím a stabilitou,“ uvedla Černochová na síti X.

NATO už nepotřebujeme, většina spojenců pro nás nic nedělá, soudí Trump

Ministr zahraničí Petr Macinka (za Motoristy) nechtěl Trumpovo vyjádření komentovat. „Počkám si na summit NATO v Ankaře,“ řekl před novináři. Podotkl, že si nemyslí, že by Spojené státy chtěly Severoatlantickou alianci rozbíjet.

K výroku amerického prezidenta se vyjádřil také stínový premiér Martin Kupka, který na síti X napsal, že doufá, že se jedná o „známé trumpovské testování partnerů.“ „Byl by to ale pěkný dárek pro Rusko, Čínu, vlastně pro všechny autoritářské režimy i velké teroristické skupiny,“ uzavřel.

Trump kritizuje spojence z NATO kvůli tomu, že podle něj nedělají nic, aby pomohli USA ve válce proti Íránu. Washington například žádá o vojenskou podporu k zajištění Hormuzského průlivu. Tuto klíčovou námořní cestu zablokoval Írán v reakci na americké a izraelské útoky, které začaly koncem února. Za normální situace tudy převáží tankery zhruba pětinu světové produkce ropy a přibližně třetinu zkapalněného zemního plynu (LNG).

Požadavek USA nechápu, reaguje Pavel

Americký požadavek na účast ostatních členských států Severoatlantické aliance (NATO) v konfliktu na Blízkém východě nedává smysl, řekl ve středu prezident Petr Pavel. Uvedl, že NATO bylo založeno jako obranná aliance. Spojené státy nikdo nenapadl, proto zapojení ostatních členských států nesplňuje to, na jakých parametrech byla aliance založena, míní Pavel. Odchod Spojených států by podle něj znamenal zásadní zkoušku pro zbytek aliance.

„Je to papírový tygr a Putin to ví taky.“ Trump silně zvažuje stažení z NATO

„Především je potřeba si uvědomit, že NATO vzniklo jako obranná aliance, jejímž hlavním úkolem je kolektivně bránit území členských států. Spojené státy nejsou napadeny a Írán není členem aliance, proto požadavek na zapojení NATO do konfliktu na Blízkém východě neodpovídá tomu, proč a na jakých principech bylo NATO založeno,“ řekl Pavel.

Pokud by přesto některý z členů aliance zvažoval odchod, ostatní by podle Pavla museli zvážit, jaká přijmout opatření k zachování principu kolektivní obrany. „Jsem přesvědčen, že aliance dává smysl nejen evropským státům, ale i Kanadě a Spojeným státům. V případě odchodu některého člena by bylo možné v jejím fungování pokračovat, nicméně by to vyžadovalo značné úsilí všech,“ dodal.

Koukal jsem na to, NATO to neuzná, řekl Pavel k maskovaným výdajům na dopravu

Trump má v noci na čtvrtek SELČ vystoupit s projevem, který se bude týkat americko-izraelských úderů na Írán. Údery, které zažehly válku na Blízkém východě, zahájily Spojené státy a Izrael 28. února. Írán v odvetě cílí na americké a izraelské cíle v regionu.

Trump agentuře Reuters také řekl, že v projevu vyjádří „znechucení“ z NATO kvůli tomu, co pokládá za nedostatek podpory amerických cílů v Íránu. Dodal, že rozhodně uvažuje o pokusu Spojené státy ze Severoatlantické aliance vyvést.

Trump kritizuje partnery z NATO kvůli tomu, že podle něho nedělají nic, aby Spojeným státům pomohli ve válce proti Íránu, jejíž zahájení s nimi nekonzultoval.

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Pákistán předložil USA a Íránu dohodu o příměří. Otevřela by hned Hormuz

Hormuzský průliv, hlavní energetická tepna světa (zhruba pětina světových...

Pákistán předložil Spojeným státům a Íránu návrh na okamžité příměří včetně otevření Hormuzského průlivu klíčového pro dopravu ropy, poté by následovala jednání o trvalé dohodě. Plán na ukončení bojů...

6. dubna 2026  9:19,  aktualizováno  10:18

Záchranáři zasahovali v Prokopském údolí, ze skály tam spadl chlapec

ilustrační snímek

V neděli odpoledne v pražském Prokopském údolí spadl chlapec ze skály a zranil se. Skončil poté v nemocnici. Pravděpodobně se jednalo o nešťastnou událost, uvedla v pondělí mluvčí pražské policie Eva...

6. dubna 2026  10:16

Rajchl se nabídl, že vyjedná ropu a plyn od Moskvy. Ruský agent, zní z opozice

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Jindřich Rajchl. (16. ledna 2026)

Poslanec vládního hnutí SPD Jindřich Rajchl tvrdí, že snížení spotřební daně na naftu i stanovení maximální ceny paliv, které zavedla vláda Andreje Babiše, pomohou jen krátkodobě. A nabídl se, že...

6. dubna 2026  9:59

Hořekování zoufalého starce. Jak reagují íránské ambasády na Trumpovy hrozby

Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další...

Řada íránských ambasád ve světě zveřejnila na serveru X kritické a ironické reakce na varování amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu v prohlášení plném vulgarismů varoval Írín, že...

6. dubna 2026  9:47

Po teplém víkendu se v Česku ochladí. Noci budou mrazivé, na horách může sněžit

ilustrační snímek

Po skoro letních nedělních teplotách se tento týden v Česku ochladí. V prvních dnech bude maximálně 16 stupňů Celsia a koncem týdne nejvýše 14 stupňů. Na severovýchodě země bude propad teplot ještě...

6. dubna 2026  8:11

V izraelské Haifě íránská střela zasáhla obytný dům, nejméně dva lidé zemřeli

Následky iránského útoku na Izrael (5. dubna 2026)

V izraelském městě Haifa v noci na neděli našli záchranáři dva mrtvé v troskách několikapatrového obytného domu, který v neděli zasáhla íránská střela. Dál pátrají ještě po dvou pohřešovaných,...

6. dubna 2026  7:15

Účelně zaměstnává a bystří důvtip. Jak vzniká legendární stavebnice Merkur

Premium
Majitel společnosti Merkur Toys Richard Hrbáč

Kovové pásky, šroubky a děrované plechy. Stavebnice, kterou před více než sto lety vymyslel Jaroslav Vancl, dodnes probouzí technickou fantazii dětí i dospělých – a někdy i mění svět. Právě z Merkuru...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Algoritmy jsou nastavené tak, že se dětem zobrazuje bezduchý obsah, varují z ČTÚ

Premium
Lektoři Telekomunikační akademie ČTÚ Václav Linhart (vlevo) a Jaroslav Doležal....

Děti už na mateřských školách mají přístup k tabletu či mobilu, používají i sociální sítě a rodiče často nemají povědomí o rizicích, které na internetu číhají. Lektoři Václav Linhart a Jaroslav...

6. dubna 2026

Kde vzít chlapa, když jsou všichni ve válce? Ukrajinské vojandy líčí život na frontě

Premium
Nasťa slouží jako operátorka dronů v Chersonské oblasti. Ve volných chvílích...

Od našich zpravodajů na Ukrajině V ukrajinské armádě slouží 75 tisíc žen, dvakrát víc než před ruskou invazí. Zdaleka nekončí jen v kuchyni nebo jako sekretářky na štábu. Jsou u rozvědky, v logistice, létají s drony. „Jsou...

6. dubna 2026

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  16:58,  aktualizováno  23:16

OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. O velikonoční neděli putují z okolních obcí...

Největší křesťanské svátky jsou v plném proudu. Lidé v Česku, ale také v zahraničí, si Velikonoce připomínají pomocí lidových tradic a obyčejů. Portál iDNES.cz přináší přehled vybraných fotografií.

5. dubna 2026  20:25

