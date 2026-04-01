Zkouška aliance, Putin se raduje. Čeští politici kritizují Trumpa za slova o NATO

Trump ve středu řekl britskému deníku The Daily Telegraph, že silně zvažuje stažení Spojených států z NATO poté, co se spojenci nepřidali k jeho válce s Íránem. Alianci označil za nefunkční, stejně ji podle něj vnímá i ruský prezident Vladimir Putin.
„Svět je nebezpečnější než dříve. Pokud si chceme udržet naši nezávislost, svobodu a kvalitu života, musíme si uvědomit všechny výzvy a ohrožení a musíme jednat,“ uvedl Fiala. Podobně se vyjádřila bývalá ministryně obrany jeho kabinetu Jana Černochová (ODS).
„Oslabit NATO – dětinskou výhrůžkou o stažení Ameriky – neznamená ukázat sílu. Znamená to potěšit Putina, povzbudit nepřátele Západu a rozbít to nejcennější, co svobodný svět má: důvěru mezi spojenci. Rozbíjet NATO by byla historická chyba a nesmí se to stát. Věřím v rozum a sílu administrativy USA, že tento šílený nápad nikdy nedopustí. Ješitnost nesmí zvítězit nad bezpečím a stabilitou,“ uvedla Černochová na síti X.
|
NATO už nepotřebujeme, většina spojenců pro nás nic nedělá, soudí Trump
Ministr zahraničí Petr Macinka (za Motoristy) nechtěl Trumpovo vyjádření komentovat. „Počkám si na summit NATO v Ankaře,“ řekl před novináři. Podotkl, že si nemyslí, že by Spojené státy chtěly Severoatlantickou alianci rozbíjet.
K výroku amerického prezidenta se vyjádřil také stínový premiér Martin Kupka, který na síti X napsal, že doufá, že se jedná o „známé trumpovské testování partnerů.“ „Byl by to ale pěkný dárek pro Rusko, Čínu, vlastně pro všechny autoritářské režimy i velké teroristické skupiny,“ uzavřel.
Trump kritizuje spojence z NATO kvůli tomu, že podle něj nedělají nic, aby pomohli USA ve válce proti Íránu. Washington například žádá o vojenskou podporu k zajištění Hormuzského průlivu. Tuto klíčovou námořní cestu zablokoval Írán v reakci na americké a izraelské útoky, které začaly koncem února. Za normální situace tudy převáží tankery zhruba pětinu světové produkce ropy a přibližně třetinu zkapalněného zemního plynu (LNG).
Požadavek USA nechápu, reaguje Pavel
Americký požadavek na účast ostatních členských států Severoatlantické aliance (NATO) v konfliktu na Blízkém východě nedává smysl, řekl ve středu prezident Petr Pavel. Uvedl, že NATO bylo založeno jako obranná aliance. Spojené státy nikdo nenapadl, proto zapojení ostatních členských států nesplňuje to, na jakých parametrech byla aliance založena, míní Pavel. Odchod Spojených států by podle něj znamenal zásadní zkoušku pro zbytek aliance.
|
„Je to papírový tygr a Putin to ví taky.“ Trump silně zvažuje stažení z NATO
„Především je potřeba si uvědomit, že NATO vzniklo jako obranná aliance, jejímž hlavním úkolem je kolektivně bránit území členských států. Spojené státy nejsou napadeny a Írán není členem aliance, proto požadavek na zapojení NATO do konfliktu na Blízkém východě neodpovídá tomu, proč a na jakých principech bylo NATO založeno,“ řekl Pavel.
Pokud by přesto některý z členů aliance zvažoval odchod, ostatní by podle Pavla museli zvážit, jaká přijmout opatření k zachování principu kolektivní obrany. „Jsem přesvědčen, že aliance dává smysl nejen evropským státům, ale i Kanadě a Spojeným státům. V případě odchodu některého člena by bylo možné v jejím fungování pokračovat, nicméně by to vyžadovalo značné úsilí všech,“ dodal.
|
Trump má v noci na čtvrtek SELČ vystoupit s projevem, který se bude týkat americko-izraelských úderů na Írán. Údery, které zažehly válku na Blízkém východě, zahájily Spojené státy a Izrael 28. února. Írán v odvetě cílí na americké a izraelské cíle v regionu.
Trump agentuře Reuters také řekl, že v projevu vyjádří „znechucení“ z NATO kvůli tomu, co pokládá za nedostatek podpory amerických cílů v Íránu. Dodal, že rozhodně uvažuje o pokusu Spojené státy ze Severoatlantické aliance vyvést.
Trump kritizuje partnery z NATO kvůli tomu, že podle něho nedělají nic, aby Spojeným státům pomohli ve válce proti Íránu, jejíž zahájení s nimi nekonzultoval.