A začala se psát nová kapitola. První dáma se ohlédla za třemi roky v úřadu

Snímky zachycují momenty z cest i setkávání s lidmi. „Začala tím nová kapitola našeho života. Více než dříve se setkáváme s lidmi z celé ČR a vidíme mnoho příběhů, které připomínají, jak důležitá je vzájemná pomoc“, napsala Pavlová k fotografiím.
Připomněla, že před třemi lety po Pavlově nástupu do úřadu vznikl pamětní list v podobě bankovky s jeho podobiznou. Jeho zakoupením lidé podporují Nadační fond Evy Pavlové.
„Právě díky těmto prostředkům můžeme pomáhat tam, kde je to potřeba – při povodních, rodičům při placení dětských kroužků, samoživitelům, při pořizování zdravotních pomůcek nebo organizacím, které působí přímo v regionech. Děkuji všem, kteří už se rozhodli pomoci. Velmi si vážím toho, že společně můžeme dělat dobré věci,“ doplnila první dáma.
Za uplynulými třemi lety se ohlédl i Petr Pavel. České televizi v neděli poskytl bilanční rozhovor a Hrad ve stejný den zveřejnil ročenku, v níž se prezident ohlíží za svým působením v uplynulých dvanácti měsících jak na domácí, tak mezinárodní scéně.
Generál ve výslužbě Pavel vyhrál prezidentské volby v lednu 2023. Funkce se ujal 9. března 2023. Stal se tak čtvrtým prezidentem samostatné ČR.