Pavel je na návštěvě Lotyšska. Jednat bude i o bezpečnostních hrozbách pro Evropu

Autor: ,
  10:33
Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs přijal v úterý ráno na Rižském zámku prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou. Po slavnostním ceremoniálu, při kterém zazněly hymny obou zemí, bude následovat schůzka hlav států mezi čtyřma očima i jednání s delegacemi.
Lotyšský prezident Edgars Rinkevics, český prezident Petr Pavel a první dáma...

Lotyšský prezident Edgars Rinkevics, český prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová při jejich příjezdu na setkání v Rize. (10. března 2026) | foto: Reuters

Český prezidentský pár dorazil do Rigy na setkání s lotyšským prezidentem...
Lotyšský prezident Edgars Rinkevics, český prezident Petr Pavel a první dáma...
Lotyšský prezident Edgars Rinkevics, český prezident Petr Pavel a první dáma...
Prezident Petr Pavel před rozhovorem pro Českou televizi ke třetímu výročí ve...
10 fotografií

Pavel do Lotyšska přicestoval v pondělí, kromě prezidenta se v úterý sejde i s premiérkou Evikou Siliňovou. Mezi hlavní témata návštěvy patří podle dřívějšího vyjádření Hradu bezpečnostní hrozby pro Evropu ze strany Ruska a Běloruska či pokračování podpory Ukrajiny.

Prezident v pondělí podotkl, že pobaltské státy mají na rozdíl od Česka přímý kontakt s Ruskem a Běloruskem. I z toho důvodu podle něj nemají problém jasně identifikovat, kde vidí bezpečnostní hrozby a proč je potřeba vynakládat peníze na vlastní obranu.

Prezident s manželkou navštíví Lotyšsko a Litvu, bude jednat o hospodářství i obraně

Pavel v úterý v Rize rovněž zahájí lotyšsko-české podnikatelské fórum a navštíví lotyšský parlament (Saeima). Posléze položí květiny u Památníku svobody a prohlédne si Muzeum okupace Lotyšska. Odpoledne se zúčastní představení spolupráce mezi společností Škoda Group a lotyšským železničním dopravcem Vivi.

Český prezident zavítal do Lotyšska na bilaterální návštěvu poprvé od roku 2010, kdy zemi navštívil Václav Klaus. Pavel se zde například předloni v červnu zúčastnil summitu devíti zemí z východního křídla Severoatlantické aliance (NATO), tedy takzvané Bukurešťské devítky (B9).

Prezident bude v Lotyšsku do středy, na programu má mimo jiné návštěvu vojenské základny v Ádaži, kde působí i čeští vojáci ze 153. ženijního praporu z Olomouce. Ve druhé polovině týdne se prezidentský pár přesune do Litvy.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Poslanci dorazí v lidových krojích a jednat budou o digitální ekonomice

Přímý přenos
Poslanci při Dni lidových krojů a krajů. (11. března 2025)

Část poslanců v úterý do práce dorazí v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává tradice. Ve Sněmovně je v úterý třetí ročník Dne lidových krojů s tradičním průvodem z...

10. března 2026  6:05,  aktualizováno  11:19

Jako náctiletí museli odejít od matky, OSN se jich zastala. U Ústavního soudu neuspěli

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost sourozenců z jižní Moravy, kteří v roce 2019 museli jako náctiletí odejít od matky do krizového centra. Na základě předběžného opatření Krajského soudu v Brně tam...

10. března 2026  11:14

Černý kouř nad Otrokovicemi. V areálu firmy Toma hoří materiál pod střechou

V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem....

Osm jednotek hasičů likviduje požár v průmyslovém areálu firmy Toma v Otrokovicích. Hoří zde balíky s materiálem umístěným pod zastřešeným prostorem. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu....

10. března 2026  11:03,  aktualizováno  11:12

Ojetina po Pekarové, hájil šéf SPD jízdu v BMW. Stát ho pořídil už pro Vondráčka

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...

Předseda poslanecké Sněmovny Tomio Okamura (SPD) dříve kritizoval svou předchůdkyni v úřadu Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09), že užívala luxusní BMW řady 7. Nyní jej ale využívá i on. Hájí se tím,...

10. března 2026  11:04

Vyháníme Rusy z Dněpropetrovské oblasti. Ukrajina hlásí úspěšnou protiofenzivu

Zničené domy v obci Pokrovske v Dněpropetrovské oblasti (28. února 2026)

Ukrajina během své nedávné protiofenzivy téměř zcela vytlačila ruská vojska z Dněpropetrovské oblasti. Zbývá osvobodit tři vesnice, uvedl v rozhovoru se serverem RBK-Ukrajina ukrajinský generál...

10. března 2026  10:54

Stovky investorů obrali o miliardu. Podvodníci lákali na výnosy z virtuálních měn

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat tři lidi stíhané za podvod a neoprávněné podnikání v souvislosti se skupinou společností Cryfin. Podle vyšetřovatelů způsobili 584 investorům celkovou škodu 1,1 miliardy...

10. března 2026  10:48

Merz bude tlačit na Babiše. Nechce, aby se paktoval se Slovenskem a Maďarskem

Německý kancléř Friedrich Merz (10. března 2026)

Německý kancléř Friedrich Merz chce zabránit tomu, aby Andrej Babiš zavedl Česko příliš hluboko do maďarsko-slovenského tábora. Před úterní návštěvou českého premiéra v Berlíně to ve svém ranním...

10. března 2026  10:34

Pavel je na návštěvě Lotyšska. Jednat bude i o bezpečnostních hrozbách pro Evropu

Lotyšský prezident Edgars Rinkevics, český prezident Petr Pavel a první dáma...

Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs přijal v úterý ráno na Rižském zámku prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou. Po slavnostním ceremoniálu, při kterém zazněly hymny obou zemí, bude následovat...

10. března 2026  10:33

Na donbaském bojišti se hemží roboti. Vojákům vozí i dřevo na šašlik

Premium
Slavjansk. Ukrajinští vojáci používají pozemní roboty k lecčemu. Třeba k...

Od našich zpravodajů na Ukrajině Zatímco nebe nad ukrajinským bojištěm ovládly drony, po polňačkách rachotí pozemní roboti. Zajišťují zásobování, evakuují zraněné, některé i bojují. Poptávka je obrovská, ukrajinská armáda by jich...

10. března 2026  10:30

První předpověď počasí na Velikonoce. Teploty už nebudou nadprůměrné

Pod Petřínem se to už zelená. Zatím tedy jen dole na zemi. (Praha, 3. ledna).

Ačkoliv astronomické jaro začne až v pátek 20. března odpoledne, jarní počasí vládne v Česku už od konce února. Nadprůměrné teploty kolem 15 stupňů Celsia meteorologové předpovídají pro celý měsíc...

10. března 2026  10:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Policisté našli u Vršovického nádraží v autě granát, řidič byl pod vlivem drog

Policisté zadrželi u Vršovického nádraží řidiče automobilu a tři spolujezdce. V...

Policisté v úterý ráno zadrželi u Vršovického nádraží řidiče automobilu a tři spolujezdce. Posádka měla v autě granát jugoslávské výroby z roku 1975. Řidičova zkouška na omamné látky byla pozitivní.

10. března 2026  10:20

Řidič dlužil na pokutách desetitisíce. Policistům se při zabavování SPZ vysmíval

Ilustrační snímek

Měla to být běžná silniční kontrola, skončila však odebráním registračních značek. Čtyřiatřicetiletý řidič se na Havlíčkobrodsku pokoušel i prostřednictvím sociálních sítí zesměšnit policisty, svým...

10. března 2026  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.