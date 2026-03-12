„Pokud členské státy nesplní své závazky vůči Severoatlantické alianci, podkopou nejen svou, ale i kolektivní bezpečnost,“ zdůraznil Pavel na společné tiskové konferenci ve Vilniusu litevský prezident Gitanas Nauséda.
Nauséda vyzval země k zodpovědnosti a připomněl, že Litva letos na obranu vynaloží 5,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP). V následujících letech chce země dosáhnout až šesti procent. České ministerstvo obrany by mělo letos podle návrhu vlády hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což odpovídá necelým 1,8 procentům HDP.
Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. Česko by tak na obranu mělo vynakládat 2,07 procenta HDP podle makroekonomické predikce z ledna.
|
Pavel je na návštěvě Litvy. Jednal o obraně, prohlédne si památník padlých
Členské státy NATO se loni v červnu dohodly na tom, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice. Babiš ale na konci února řekl, že Česko cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta HDP nenastupuje.
Pokud chce země spoléhat na systém kolektivní obrany, je potřeba do ní přispívat, podotkl ve čtvrtek ve Vilniusu Pavel. „Pokud některá země podfinancovává své závazky, ohrožuje to šanci na úspěšnou obranu všech spojenců,“ řekl.
|
Prezident přijme Babiše. Proberou rozpočet i bezpečnostní situaci
Své argumenty k výši výdajů na obranu chce příští týden řešit s Babišem. „S největší pravděpodobností to nic nezmění na rozpočtu obrany, ale věřím, že Česko si je vědomo potřeby zvýšit obranné výdaje,“ řekl. Vláda podle něj trvá na tom, že letošní rok bude přechodný a od příštího roku se budou výdaje na obranu zvyšovat. „Věřím, že ČR nakonec bude zodpovědný partner,“ dodal Pavel.