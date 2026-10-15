Hlava státu sice přiletěla v devět hodin večer běžnou linkou, ale z letiště šla přes VIP prostory, kde na něj čekala v přistavených limuzínách ochranka. Z rozpáleného Maroka se Pavel vrátil v šedém tričku s krátkým rukávem. Ve VIP zóně se zdržel jen několik minut, poté auta opustily prostory ruzyňského letiště.
„Původně se měl prezident vracet opět soukromým letadlem. Nakonec ale vyhodnotil, že už by to bylo moc, tak se hledal linkový spoj,“ řekl pro iDNES.cz člověk obeznámený s detaily Pavlovy dovolené. Na tu vyrazil v pátek 2. října soukromým letadlem, které podle zjištění iDNES.cz patří miliardáři a zakladateli skupiny Creditas Pavlu Hubáčkovi a jeho rodině. Stroj měla v tu dobu pronajatý soukromá osoba, kterou nebyl přímo prezident republiky.
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Mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga odmítl, že se Pavel s Hubáčkem osobně zná. „Letadlo si pronajala skupina účastníků a náklady si rozdělili mezi sebe, včetně prezidenta,“ doplnil Šeliga. Portál iDNES.cz zjistil, že hlava státu na misi v poušti vyrazila například s chirurgem Tomášem Šebkem nebo obchodníkem a marketérem Pavlem Kubíčkem, který byl jedním z tvůrců úspěšné reklamní kampaně pro kontroverzního finančníka Viktora Koženého ze začátku 90. let.
Do Česka se Pavel nakrátko vrátil minulý pátek po kritice veřejnosti, koaličních i opozičních politiků, že se kvůli soukromé dovolené nezúčastní obecních voleb, ačkoli sám v minulosti vyzýval k účasti ve volbách, zvláště těch komunálních. Původně avizovanou absenci u voleb uznal jako chybu, ze které se poučil. Do Prahy z marocké Casablanky přiletěl soukromým tryskáčem Hawker 900XP společnosti Sarah Airways.
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I proto už teď zveřejnění nákladů a vysvětlení okolností dovolené v Maroku žádají po hlavě státu poslanci vládní koalice. Pavel by podle nich měl prokázat úhradu ze svého účtu a uvést mimo jiné i to, kdo objednával letadla. Poslanec za SPD Jindřich Rajchl v této souvislosti poukázal na rezignaci někdejšího německého prezidenta Christiana Wulffa v roce 2012, jenž čelil podezřením, že jako předseda vlády Dolního Saska trávil dovolené s podnikateli, kteří mu je platili.
Hrad cestu hlavy státu od začátku odmítá komentovat. „Kancelář prezidenta nezajišťovala žádné cestovní záležitosti a neplatila žádné výdaje. Co se týká prezidenta, tak jsme schopni odpovídat až po jeho návratu,“ opakuje na položené dotazy mluvčí Šeliga. Pavel se má do úřadu oficiálně vrátit v pondělí 19. října.
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9. října 2026