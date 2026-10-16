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Letecký expert promluvil o Pavlově dovolené. Šlo o běžné ceny i postup, tvrdí

Matěj Svěrák
  14:39
Náklady na svou dovolenou, které v pátek zveřejnil český prezident Petr Pavel, považuje expert na leteckou dopravu z poradenské společnosti EY Petr Kováč za zcela standardní. „Není za tím nic neobvyklého. Jde o zcela běžné ceny i postup,“ řekl odborník pro iDNES.cz. Pavel ze svých vlastních peněz zaplatil za cestu na dovolenou v Maroku 3 750 eur (91 tisíc korun) a za let k volbám a zpět 15 tisíc eur (365 tisíc korun).

Podle Kováče je v privátní letištní dopravě naprosto běžné i to, že částka za letadlo se hradí hromadně. „Nevidím tam nic, co by mělo být nějakým způsobem problémové. Vše je zcela v normě i včetně částek,“ dodal expert.

Prezident Petr Pavel po příletu do Prahy (15. října 2026)
Prezident Petr Pavel po příletu do Prahy (15. října 2026)
Expert na leteckou dopravu Petr Kováč v diskusním pořadu Rozstřel. (1. října 2019)
Prezident Petr Pavel po příletu do Prahy (15. října 2026)
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Pavel odletěl z Prahy do Maroka 2. října letadlem pronajatým pro potřeby týmu Fesh Fesh, který se účastnil závodu Rallye du Maroc. Organizátoři nabídli volná místa na palubě českému prezidentovi a jeho doprovodu.

K tomu Pavel v pátek oznámil, že za své místo uhradil 3 750 eur, což je v přepočtu zhruba 91 tisíc korun. „Pan prezident se podílel na nákladech na dopravu adekvátně ceně za přepravu běžnou linkou v business třídě,“ potvrdil závodnický tým.

Kolik stála cesta k volbám? Pavel zveřejnil částku, odmítá ale zásah do soukromí

Prezident své vyjádření k nákladům na dovolenou označil za důležité z hlediska transparentnosti, z politického hlediska ale odmítl zásahy do soukromí. „Věřím, že tímto je záležitost vysvětlena a uzavřena,“ dodal.

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Redakce iDNES.cz již dříve upozornila, že Pavel do Maroka odletěl v soukromém tryskáči, který patří miliardáři a zakladateli skupiny Creditas Pavlu Hubáčkovi. S ním se Pavel podle mluvčího Hradu Vojtěcha Šeligy nezná. I to je podle Kováče obvyklá situace, kdy nevyužívané soukromé tryskáče jsou za úplatu nabízené jiným zájemcům.

Směšná výmluva, tepe Rajchl Pavla za vyčíslení dovolené. Opozice prezidentovi věří

Do Česka se pak Pavel nakrátko vrátil minulý pátek po kritice veřejnosti, koaličních i opozičních politiků, že se kvůli soukromé dovolené nezúčastní obecních voleb v Černoučku na Litoměřicku, ačkoli sám v minulosti vyzýval k účasti ve volbách, zvláště těch komunálních. Původně avizovanou absenci u voleb uznal jako chybu, ze které se poučil. Do Prahy z marocké Casablanky přiletěl soukromým tryskáčem Hawker 900XP společnosti Sarah Airways.

Považujete vysvětlení Petra Pavla k jeho dovolené za dostatečné?

Reportérům iDNES.cz se také podařilo zjistit jména několika účastníků Pavlovy expedice. Byli mezi nimi například známý chirurg Tomáš Šebek nebo obchodník a marketér Pavel Kubíček, který byl jedním z tvůrců úspěšné reklamní kampaně pro kontroverzního finančníka Viktora Koženého.

Pavel se vrátil z Maroka. Do Prahy přiletěl linkou, tryskáč si nakonec rozmyslel

Do Prahy se hlava státu vrátila ve čtvrtek, přičemž po kritice nepřiletěla soukromým tryskáčem, ale linkou nízkonákladové společnosti Ryanair. Podle informací iDNES.cz se Pavel vydal na cestu z marockého mezinárodního letiště Nador zhruba ve 12 hodin tamního času. Let byl s přestupem v Marseille. Do úřadu se má prezident oficiálně vrátit v pondělí 19. října.

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