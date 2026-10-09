Vážná nehoda na Pavlově dovolené v Maroku. Jeho blízký přítel se těžce zranil

Nehoda se podle informací Aktuálně.cz stala v první polovině týdne během motoristické výpravy v marocké poušti. Při havárii jedné z bugin se měl vážně zranit její řidič i spolujezdec. Šebor, coby spolujezdec, podle zdrojů serveru utrpěl poranění obratlů a několik zlomenin.
„Operaci se nevyhne. Řeší se, jak ho dopravit bezpečně domů,“ podotkl zdroj. Informace o nehodě serveru následně potvrdil mluvčí Hradu Vít Kolář. Petr Pavel se při nehodě nezranil. Redakce iDNES.cz taktéž shání vyjádření Hradu.
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Podle Koláře se členové prezidentova týmu podíleli na poskytování první pomoci zraněnému. Na místě byl také záchranář, který zraněným poskytl první pomoc a pomohl je stabilizovat.
Prezident odcestoval do zahraničí 2. října. Podle informací Hradu se má k pracovnímu programu vrátit v pondělí 19. října. Nejprve se během pobytu v Maroku setkal s účastníky Rallye du Maroc, následně se měl se skupinou přátel vydat do pouště. Přesné datum nehody zatím není známé, podle zdrojů Aktuálně.cz k ní ale došlo v úterý.
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Cesta vyvolala pozornost už před nehodou. Pavel kvůli soukromému pobytu v zahraničí nebude hlasovat v komunálních volbách v obci Černouček, kde má trvalé bydliště. Hrad při oznámení cesty uvedl, že prezidenta chyba v plánování mrzí.
V Černoučku se o sedm míst v zastupitelstvu ucházejí dvě kandidující uskupení. Obec má 273 voličů. Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí.