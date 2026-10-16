2. října Pavel nepůjde k volbám, zveřejnil Hrad
Pražský hrad oznámil, že se prezident Petr Pavel kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní komunálních voleb v Černoučku na Litoměřicku, kde má bydliště. „Prezidenta chyba v plánování mrzí,“ uvedla kancelář.
Hrad neuváděl konkrétní místo prezidentova pobytu s odkazem na soukromý charakter cesty. Zdůraznil však, že Pavel zůstává ve spojení s Kanceláří prezidenta republiky pro případ, že by bylo potřeba řešit mimořádnou situaci.
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Prezident Pavel nepůjde ke komunálním volbám. Zachytili jej na rallye v Maroku
Pavel téhož dne odletěl do Maroka, kde se měl zúčastnit soukromé výpravy spojené s motoristickým sportem. Ještě ten den zveřejnil automobilový závodník Martin Prokop fotografii s prezidentem z Rallye du Maroc. Napsal, že ho Pavel navštívil na závodech.