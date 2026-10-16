Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Přehledně: Od „neúčasti“ u voleb po účet za lety. Co víme o Pavlově dovolené

Tereza Krocová
Přehledně   12:09
Prezident Petr Pavel odjel na začátku října na soukromou dovolenou do Maroka. Z plánovaného odpočinku se ale stalo politické téma, protože Pavel původně plánoval vynechat obecní volby. Nakonec ale změnil názor a na otočku se vrátil soukromým letadlem do Česka, aby odvolil. Pozornost pak vzbudily i náklady na lety či prezidentovi spolucestující. Po návratu z cesty Pavel zveřejnil, kolik za dopravu zaplatil. Přinášíme přehled celé kauzy.
Část 1/10

2. října Pavel nepůjde k volbám, zveřejnil Hrad

Pražský hrad oznámil, že se prezident Petr Pavel kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní komunálních voleb v Černoučku na Litoměřicku, kde má bydliště. „Prezidenta chyba v plánování mrzí,“ uvedla kancelář.

„Kamarád z Dakaru Petr Pavel nás navštívil i na Rallye du Maroc. Děkujeme!“ napsal automobilový jezdec Martin Prokop na svém Facebooku. (2. října 2026)

Hrad neuváděl konkrétní místo prezidentova pobytu s odkazem na soukromý charakter cesty. Zdůraznil však, že Pavel zůstává ve spojení s Kanceláří prezidenta republiky pro případ, že by bylo potřeba řešit mimořádnou situaci.

Prezident Pavel nepůjde ke komunálním volbám. Zachytili jej na rallye v Maroku

Pavel téhož dne odletěl do Maroka, kde se měl zúčastnit soukromé výpravy spojené s motoristickým sportem. Ještě ten den zveřejnil automobilový závodník Martin Prokop fotografii s prezidentem z Rallye du Maroc. Napsal, že ho Pavel navštívil na závodech.



Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Proces s Číňanem viněným ze špionáže pokračuje. Může padnout rozsudek

Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...

Čínský občan, který měl v Česku pod novinářským krytím sbírat informace, stanul před soudem třetí den v řadě. Jang I-ming čelí obžalobě z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Případ, jenž představuje...

16. října 2026,  aktualizováno  12:31

GLOSA: Můžeme nemluvit o tom kreténovi? Waters se pustil do Hetfielda z Metalliky

Roger Waters (1. července 2024)

Roger Waters už zřejmě neví, koho by ještě urazil a jak moc by naštval soudně smýšlející fanoušky Pink Floyd. Aktuálně se pustil do Jamese Hetfielda z Metalliky. Mimo jiné o něm prohlásil, že je...

16. října 2026  12:14

Přehledně: Od „neúčasti“ u voleb po účet za lety. Co víme o Pavlově dovolené

Prezident Petr Pavel po příletu do Prahy (15. října 2026)

Prezident Petr Pavel odjel na začátku října na soukromou dovolenou do Maroka. Z plánovaného odpočinku se ale stalo politické téma, protože Pavel původně plánoval vynechat obecní volby. Nakonec ale...

16. října 2026  12:09

Při prodeji alkoholu online navrhli poslanci hlídat, že je kupujícímu už 18 let

U online prodeje alkoholu navrhují poslanci přísněji hlídat věk kupujícího

Poslanci tří opozičních stran – hnutí STAN, lidovců a Pirátů – společně navrhují, aby u online prodeje alkoholu musel prodejce mnohem lépe hlídat věku toho, kdo alkohol kupuje. Michaela Šebelová z...

16. října 2026  9:37,  aktualizováno  12:08

Jak volit ve druhém kole voleb do Senátu 2026? Vyberte jediný hlasovací lístek

Druhé kolo voleb do Senátu už nemá žluté obálky.

Druhé kolo voleb do Senátu začne dnes ve 14 hodin ve 22 volebních obvodech. Voliči se budou v každém z nich rozhodovat pro jednoho ze dvou kandidátů. Na rozdíl od prvního kola voleb se volební lístky...

16. října 2026

Směšná výmluva, tepe Rajchl Pavla za vyčíslení dovolené. Opozice prezidentovi věří

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

Prezident Petr Pavel zveřejnil náklady na svou soukromou cestu do Maroka a vysvětlil, že si ji hradil sám. Zatímco opoziční politici jeho vyjádření považují za dostatečné a věc za uzavřenou, poslanec...

16. října 2026  11:30,  aktualizováno  11:40

Juchelka řekl, že kvůli poradkyni nepřijde stát ani o korunu z evropských peněz

Přímý přenos
Ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka před jednáním vlády, která...

Ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka řekl v pátek poslancům, že kvůli jeho bývalé poradkyni Alexandře Semancové nepřijde země o peníze z EU. „Na Národním plánu obnovy nepřijde Česká...

16. října 2026,  aktualizováno  11:24

Loď na sečení řas se potopila u břehu Boleváku, unikly z ní provozní kapaliny

Žací stroj na podvodní rostliny zvaný Bolek se částečně potopil. (16. října...

Do Velkého boleveckého rybníka v Plzni se částečně potopila loď na sečení vodních řas. Hasiči kolem ní rozmístili norné stěny, protože z plavidla unikly provozní kapaliny.

16. října 2026  11:16

V Ostravě dopadli vykrádače sklepů, používal šroubovák a ohýbal zábradlí

Vykrádání sklepů v ostravském obvodu Přívoz by mělo ustat, nebo přinejmenším...

Policisté v Ostravě dopadli osmadvacetiletého zloděje, který se specializoval na sklepy v bytových domech zejména v obvodu Přívoz. Hojně využíval šroubovák, a pokud to bylo možné, dařilo se mu i...

16. října 2026  11:15

New York pojmenoval v Queensu ulici po hrdinovi, který město zachraňuje už 60 let

Tady žil Peter Parker. Spider-man má v New Yorku svou ulici. (12. října 2026)

Hrdina, který New York zachraňuje už přes šedesát let, má konečně ve městě i vlastní místo na mapě. V Queensu odhalili Spider-Man Way, čestně pojmenovanou křižovatku nedaleko komiksového bydliště...

16. října 2026  11:13

Podpis koaliční smlouvy v Brně se blíží, politici odtajnili první věci z programu

Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké...

Vznikající nová široká koalice v Brně, o které jedná blok Lidovci a Starostové, ODS a TOP 09, Zelení, Piráti a Fakt Brno a lokální uskupení Za Lužánky dokončilo jednání o programu. Do konce příštího...

16. října 2026  11:11

Hrůza ve vysočanských halách ČKD. Český vyvražďovací horor zaujal i v zahraničí

Tomáš Weber ve filmu Thankskilling Day

Venku před halami ČKD padá sníh a všechno nasvědčuje tomu, že se blíží nejkrásnější období roku. Za zdmi bývalého průmyslového areálu ale místo vánoční idyly čeká něco mnohem děsivějšího. Český horor...

16. října 2026  11:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.