Pavel ostře o Trumpovi. NATO poškodil více než Putin, řekl český prezident

  8:39
Český prezident Petr Pavel ostře zkritizoval hlavu Spojených států Donalda Trumpa za to, že svými kroky podkopává důvěru mezi jednotlivými státy Severoatlantické aliance. Trump, díky své neuváženosti, snížil důvěryhodnost NATO více, než jak o to dlouhodobě usiluje Vladimir Putin, prohlásil Pavel.
foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Prezident Petr Pavel navštívil české vojáky na základně v Lotyšsku. (11. března...
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...
Prezident Petr Pavel zahájil svou návštěvu Brna v Národním úřadu pro...
„Donald Trump udělal pro snížení důvěryhodnosti NATO v posledních týdnech více, než se Vladimiru Putinovi podařilo za mnoho let. To samozřejmě není dobrá zpráva,“ řekl Pavel ve středu ve vysílání pořadu Ptám se já pro server Seznam Zprávy.

Tato slova český prezident pronesl během debaty se studenty na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Diskuse se účastnila také bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Pavlových slov si všimlo hned několik zahraničních médií. Například vlivný britský deník The Guardian či ukrajinská tisková agentura RBC-Ukraine.

Pavel při debatě také zdůraznil, že Trump a další američtí představitelé nejsou při svém kritizování NATO féroví, protože zcela opomíjí fakt, že jde o obrannou alianci, nikoliv automaticky útočnou. „NATO není aliance, která bude automaticky pomáhat při válkách vedených mimo území aliance,“ sdělil český prezident.

Česká hlava státu také podotkla, že spojenci USA nebyli od samého začátku informováni o cílech Trumpovy operace v Íránu, přičemž Severoatlantickou alianci podle Pavla nikdo oficiálně nepožádal o spolupráci.

Konec přátelství. Evropané už vnímají USA jako hrozbu, dokonce větší než je Čína

„Teprve když se válka začala vyvíjet asi nepředpokládaným směrem, tak Donald Trump prohlásil, že evropští spojenci se mají postarat o bezpečnou plavbu v Hormuzském průlivu, a když nedostal pozitivní odpověď, tak to považoval za zklamání pro celé NATO,“ popsal Pavel s tím, že Trump se chová nespravedlivě.

Trump Severoatlantickou alianci kritizoval také při setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, s nimž se setkal v noci na čtvrtek.

Rutte po jednání řekl, že Trump je z NATO zklamaný, přestože valná většina evropských členů Aliance byla podle něj Spojeným státům během války proti Íránu nápomocna.

Prezident je silnější, než se vláda domnívá. Právník vysvětluje, zda by uspěl s žalobou

„NATO tu nebylo, když jsme je potřebovali, a nebude tu ani tehdy, až je budeme potřebovat znovu. Pamatujte na Grónsko, ten obrovský, špatně spravovaný kus ledu!!!“ napsal Trump po setkání s Ruttem velkými písmeny na své sociální síti Truth Social s odkazem na nedávný spor o autonomní území Dánska, členské země NATO, které chtěl Trump získat pro Spojené státy.

Bílý dům se k průběhu ani výsledkům schůzky oficiálně nevyjádřil. Podle Rutteho on a Trump vedli „upřímnou a otevřenou diskusi jako dva dobří přátelé“.

Sám Pavel v minulosti zastával vysoký post v rámci Aliance. V letech 2015 až 2018 působil jako předseda vojenského výboru NATO, po generálním tajemníkovi jde o druhou nejvyšší pozici v Severoatlantické alianci.

Pavel v minulosti o Trumpovi řekl, že je „opravdu odpudivá lidská bytost“. Uvedl to na začátku prosince 2022 ve vrcholící kampani před prezidentskými volbami v Česku v podcastu Standashow. Trump měl tehdy po svém prvním mandátu, Američané jej znovu zvolili hlavou státu předloni.

Trump je odpudivá bytost, prohlásil Pavel předloni. Dnes k tomu Hrad mlčí

„Já jsem tu příležitost měl, protože jsem se s ním osobně setkal na summitu Aliance. A když jsem viděl, jak brutálně nakládal například s předsedou Makedonie nebo Černé Hory, kterého odstrčil, jenom aby byl rychle vidět v první řadě na společné fotografii, tak jsem ani neměl chuť si s ním podávat ruku. A doufám, že už tu příležitost ani mít nebudu,“ odpověděl tehdy Pavel na otázku, zda se setkal s Trumpem během jeho prvního prezidentského období a co si o něm myslí.

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Západ Čech zasypal sníh, Karlovarsko hlásí problémy v dopravě

Sněhová pokrývka se objevila i v Rokycanech, (10. dubna 2026)

Západ Čech v pátek zasypala bílá pokrývka. Počasí zde komplikuje dopravu, především Karlovarsko hlásilo ráno i několik centimetrů mokrého sněhu. Místy se tvoří ledovka. Policisté už řešili několik...

10. dubna 2026  8:33

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Při jedné z prvních výprav na nejvyšší...

Českého polárníka Miroslava Jakeše našli na norském souostroví Špicberky po několikadenním pátrání mrtvého. Zahynul v ledovcové trhlině.

9. dubna 2026  20:24,  aktualizováno  10. 4. 8:13

Hasiči dohašují vyhořelý areál na Semilsku. Vyšetřovatelé budou zjišťovat příčinu

Požár v obci Horka u Staré Paky na Semilsku. (9. dubna 2026)

Hasiči pokračují v dohašování požáru, který ve čtvrtek večer zničil průmyslový areál v Horkách u Staré Paky na Semilsku. Jde o jeden z největších požárů za posledních několik let v Libereckém kraji,...

10. dubna 2026  8:12

Žalobce navrhl v kauze stamilionových dotací vazbu pro tři obviněné

Policejní vůz před budovou úřadu městské části Brno-střed, kde zasahuje policie...

Pověřený evropský žalobce Radek Mezlík podal návrh na vzetí do vazby u tří obviněných v kauze stamilionových dotací na inovační centrum pro zakládání kancelářských objektů a vědeckých firem. O návrhu...

10. dubna 2026  7:57

Modiglianiho obraz zabavili nacisté, po soudním sporu se nejspíš vrátí do Francie

Sedící muž s holí od Amadea Modiglianiho

Do Francie by se mohl vrátit po soudním sporu v USA obraz Amedea Modiglianiho s pohnutou historií. Dílo by se mělo vrátit zemědělci, jehož dědečkovi obraz, nyní v odhadované hodnotě 21,5 milionu eur...

10. dubna 2026  7:14

Zpochybňovač očkování Kennedy chystá podcast o zdraví. Chci odhalit lži, říká

Robert F. Kennedy Jr. na mítinku v Kalifornii (30. března 2024)

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší, který dlouhodobě zpochybňuje přínos očkování a v minulosti šířil nejrůznější konspirační teorie, příští týden spustí podcast o veřejném...

10. dubna 2026  6:57

Letošní březen byl čtvrtým nejteplejším za dobu měření, uvedl Copernicus

Bledule v Ostrolovském Újezdu u Českých Budějovic. (6. března 2026)

Letošní březen byl podle meteorologické služby EU Copernicus čtvrtým nejteplejším v historii měření. Průměrná teplota dosáhla 13,94 stupně Celsia, tedy více než o půl stupně více, než je průměr mezi...

10. dubna 2026  6:37

Pokud Írán vybírá v Hormuzu mýtné, měl by s tím raději hned přestat, napsal Trump

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Pokud Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem, měl by s tím přestat, uvedl v noci na pátek americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. V médiích se objevily...

10. dubna 2026  6:24

Muzeum shánělo legendární Ostravský kahan. Plnou lahev objevila farářka ve sklepě

Lahev bílé varianty Ostravského kahanu objevila dárkyně v pozůstalosti po...

Depozitář potravin v ostravském Národním zemědělském muzeu nově obohatila originální, neotevřená láhev vína Ostravský kahan. Tamní muzejníci ji roky marně sháněli. Stolní víno s hornickým kahanem a...

10. dubna 2026

Deváťáci píšou první přijímačkové testy, výsledky se dozví dříve než loni

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....

Více než 96 tisíc deváťáků v pátek ráno usedne k první ostré jednotné přijímací zkoušce. Nejprve je čeká test z matematiky, poté z českého jazyka. Výsledky ovlivní jejich šance dostat se na vysněnou...

10. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Saharský prach se valí do Evropy. Zasáhne i Česko, v Německu čekají krvavý déšť

Západ slunce zbarvený saharským pískem v sobotu 7. března 2026 ve Frankfurtu...

Proudění vzduchu o víkendu přinese do Evropy prach ze Sahary. Nejvýrazněji zasáhne jihozápad kontinentu, ale zasáhne i Česko. V Německu zároveň meteorologové očekávají tzv. krvavý déšť.

10. dubna 2026  5:30

Ministr Klempíř bude jednat o financování České televize a rozhlasu s jejich řediteli

Oto Klempíř

Ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř přijme dopoledne generálního ředitele České televize Hynka Chudárka a později i šéfa Českého rozhlasu Reného Zavorala. Mají jednat o financování...

10. dubna 2026

