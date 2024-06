Dodávky munice nemohou být transparentní, marže je přijatelná, říká Pavel

„Když se podíváme z principu, nejde to, aby byly dodávky vojenského materiálu transparentní. Jsou vždycky citlivé, vozí se do válečné zóny a velkou pozornost jim věnuje i Rusko, z pochopitelných důvodů,“ uvedl Petr Pavel k nedostatku informací, na který si stěžovali někteří politici. „Většina informací je pod klasifikací, nicméně premiér, ministři či předsedové sněmovních výborů mají informace k dodávkám k dispozici,“ uvedl v rozhovoru.

V úterý se na hradě setkal s premiérem Petrem Fialou a Andrejem Babišem, kde řešili právě i muniční iniciativu. Zástupci hnutí ANO v úterý uvedli, že je netransparentní a přináší „neuvěřitelné zisky zbrojařům“. Babiš to označil za „nemorální“. „Nevidím zde nic, co by přesahovalo běžnou praxi. I tady je marže, nicméně ta se vyskytuje všude, je však v rámci přijatelných mezí,“ řekl ve středu Pavel.

Na otázku moderátorky, co si myslí o Mikulášovi Bekovi, který použil modrý maják, aby si zkrátil cestu na dálnici, protože podle jeho slov potřeboval stihnout debatu v televizi, řekl, že jako občan by se nad tím pozastavil, ale nezná všechny informace. „Těžko se mi to hodnotí. Ministři, ale i premiér mají různá privilegia, ale neměla by se překračovat a zneužívat. Nejsem schopný to posoudit, neznám detaily, ale pokud musí ministr komunikovat něco důležitého, je dobré, aby si takto ukrátil čas,“ míní Pavel.

Ve středu se na Hradě setkal i s novým slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim, se kterým řešili i vzájemné vztahy obou států. „Ty rozdíly nejsou zdaleka tak hluboké a rozhodně nejsou nepřekonatelné, pokud bude dobrá vůle. A ta s Peterem Pellegrinim určitě bude,“ řekl.

Vzájemné vztahy již delší dobu narušuje rozhodnutí české vlády o přerušení mezinárodních konzultací. Premiér Fiala ve středu řekl, že debaty o obnovení považuje za předčasné i kvůli zdravotnímu stavu slovenského předsedy vlády Roberta Fica. Prezident tak dostal dotaz i na celkové hodnocení české vlády. „Zdržel bych se známkování, to je na občanech. Často říkám, že to, co dělá, musí dobře vysvětlit lidem. Jinak celá její práce přijde vniveč, i přesto, že mohla být velmi důležitá,“ uvedl.

Že je komunikace vlády důležitá zmiňuje i při odpovědi na otázku ohledně rozepří mezi náčelníkem generálního štábu armády Karlem Řehkou a ministryní obrany Janou Černochovou (ODS). „Probíhající spor nepovažuji za něco, co by prospělo komukoliv z nich. Nejsem v něm ani na jedné straně, jsem pro dodržování pravidel a je pro mě důležité, aby resort obrany fungoval dobře a nezpůsoboval nervozitu. V této době a bezpečnostní situaci není prostor pro rozmíšky,“ zakončil.