Prezident vyrazil do divadla na své oblíbené Cimrmany. Návštěva se plánovala týdny

„Neříkat mi nic, co tam nepatří. Poněvadž já mám děsnýho pamatováka a já to pak z tý hlavy nedostanu. Tak tenhle Prácheňského problém mám někdy taky,“ uvedla hlava státu ve svém příspěvku na síti X.

Eva Hromádková z odboru komunikace Hradu na dotaz redakce iDNES.cz sdělila, že návštěva divadla se plánovala několik týdnů. Bezpečnostní opatření související s Pavlovou přítomností přímo v hledišti divadla Járy Cimrmana ale odmítla komentovat.

„Před představením byla mezi diváky dobrá nálada, prezident se mnohými z nich ve foyer pozdravil a vyfotil. Je velkým fanouškem Divadla Járy Cimrmany, proto si návštěvu velmi užil,“ komentovala Hromádková.

Prezident tak prožil čas s blízkou rodinnou, konkrétně se svými syny. Z prvního manželství má Pavel syny Jana a Petra, jeho manželka Eva Pavlová má rovněž z prvního vztahu dceru Evu.

„Naše dospělé děti mají svůj život. My jsme je od ničeho neodrazovali, ale taky jsme je nějak do toho procesu uměle nevtahovali. Bude určitě na nich, do jaké míry a jestli vůbec se budou chtít do něčeho zapojit,“ odpověděl Pavel těsně po svém zvolení na dotaz, jak se budou děti zapojovat do prezidentského mandátu.

Vnoučata mají Pavlovi čtyři. „Té nejmladší je teď něco málo přes rok, nejstarší bude za chvíli sedm. Jsou to akorát napůl dva kluci dvě holky,“ pochlubil se pyšný dědeček. Jako prezident si na svá vnoučata plánuje vždy najít čas.

