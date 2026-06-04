Pavel přijme kandidáta na šéfa armády. Od Hlaváče si chce vyslechnout jeho priority

Očekává zároveň kontinuitu v tom, co dělal dosud. Prezident šéfa armády jmenuje na návrh vlády a po projednání sněmovním výborem pro obranu. Pavel uvedl, že jmenování nechce zdržovat.
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Dělostřelec s raketovým růstem kariéry. Koho vláda navrhuje do čela armády
Vláda v květnu schválila návrh na Hlaváčovo jmenování a minulý týden ho projednal sněmovní výbor pro obranu. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) uvedl, že kabinet navrhuje Hlaváče jmenovat od 1. července. Ve funkci by nahradil armádního generála Karla Řehku.
Hlaváč působí od srpna 2023 jako první zástupce náčelníka generálního štábu. V armádě slouží od 80. let a během kariéry zastával řadu velitelských i štábních funkcí, především u dělostřelectva a pozemních sil. Při jednání výboru mezi své priority zařadil dokončení výstavby těžké brigády, zahájení budování střední brigády a rozvoj vícevrstvé protivzdušné a protidronové obrany.