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Záchrana z dun, zlomené obratle. Svědci popsali detaily nehody při Pavlově výpravě

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  11:21
„Kamarád z Dakaru Petr Pavel nás navštívil i na Rallye du Maroc. Děkujeme!“...

„Kamarád z Dakaru Petr Pavel nás navštívil i na Rallye du Maroc. Děkujeme!“ napsal automobilový jezdec Martin Prokop na svém facebooku. (2. října 2026) | foto: Martin Prokop - Facebook

Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb...
Po odvolení v Černoučku prezident Petr Pavel nasedl na zpáteční let do...
Po odvolení v Černoučku prezident Petr Pavel nasedl na zpáteční let do...
Po odvolení v Černoučku prezident Petr Pavel nasedl na zpáteční let do...
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Ukázalo se, že tým prezidenta Petra Pavla na jeho soukromé cestě pomáhal v marocké poušti zachránit těžce zraněného Čecha po nehodě buginy. Nyní vyšly najevo další podrobnosti o záchranné akci, o nichž se rozhovořili členové výpravy. Spoluzakladatel herního studia SCS Software Petr Šebor při nehodě buginy utrpěl polytrauma, tedy mnohočetná závažná poranění.

Nehoda se stala v úterý před polednem, kdy došlo k havárii jedné z pouštních bugin. Šebor byl součástí skupiny, která měla v Maroku svůj vlastní program nezávislý na prezidentově cestě.

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Všichni se ale zapojili do náročné evakuace zraněného. Jeden z členů prezidentova ochranného týmu asistoval přímo na místě. Podle svědectví citovaných Aktuálně.cz lékař vyhodnotil Šeborův stav jako mnohočetná závažná poranění a vyslovil podezření na poranění hrudníku, žeber a páteře i na zhmoždění plic.

„Podali mu analgetika, další potřebná léčiva a infuzní roztoky. Nasadili krční límec a uložili jej do speciální vakuové dlahy, aby minimalizovali riziko dalšího poranění páteře při transportu,“ popsal pro daný web svědek.

Zraněného museli dostat z dun

Samotná evakuace byla kvůli terénu fyzicky mimořádně náročná. Zraněného muselo několik lidí přenést desítky metrů do svahu duny, kam se nedalo snadno dostat. Teprve poté ho mohli přeložit do civilního vozidla.

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S transportem pomohli také místní Maročané, kteří se spolu s lékařem a členem prezidentova týmu podíleli na přesunu zraněného k místu, kde čekala sanitka. Následoval několikahodinový převoz do regionální nemocnice. Tam lékaři provedli další vyšetření včetně počítačové tomografie a magnetické rezonance. Ta potvrdila zlomeniny několika obratlů, včetně prvního krčního obratle, jehož poranění může být zvlášť nebezpečné.

Šebor je ve stabilizovaném stavu

Podle zdrojů Aktuálně.cz lékaři v Maroku ocenili rychlou pomoc, které se zraněnému bezprostředně po nehodě dostalo. Jeho stav je nyní stabilizovaný a je mimo ohrožení života.

V současnosti se připravuje jeho převoz do České republiky, kde má podstoupit další vyšetření a léčbu. Kvůli závažnosti poranění a potřebě specializovaného vybavení se řeší podoba repatriačního letu.

Blesková volební otočka. Prezident Pavel odletěl tryskáčem do Casablanky

Samotná prezident Pavel se z Maroka nakonec v pátek vrátil do Česka, aby se mohl zúčastnit komunálních voleb v obci Černouček, kde má trvalé bydliště. Po odvolení se následně vrátil zpět do Maroka, aby ve své soukromé cestě pokračoval.

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