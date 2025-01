Pomůžeme vám. Pavel povzbudil Černou Horu k reformám nutným do EU

„Jsem zde, abych povzbudil Černou Horu, aby se vydala cestou reforem, a nabídl jí českou podporu. Nyní je čas opustit rozdělující rétoriku a zaměřit se na skutečně podstatné věci,“ řekl Pavel v přednášce na fakultě politických věd v Podgorici, kterou navštívil spolu se svým černohorským protějškem, prezidentem Jakovem Milatovičem.

Černá Hora si stanovila cíl stát se 28. státem bloku do roku 2028. Ze 33 přístupových kapitol jich zatím uzavřela šest. Zemi však sužuje politická krize – kvůli sporu o obsazení ústavního soudu blokuje opozice parlament, což brzdí schvalování zákonů nutných pro vstup do EU. Sám Milatović na přednášce vyjádřil mírný pesimismus ohledně toho, že se vytyčený cíl podaří splnit.

Před odletem Pavel novinářům řekl, že plán Podogrice je ambiciózní. „Je to úkol splnitelný za předpokladu, že se podaří Černé Hoře udržet jednotný postup mezi vládou a opozicí,“ míní český prezident. „Je nutné řešit spory, které dnes existují, a připomínat, že v zájmu všech stran nad těmi spory, které probíhají, je ten společný cíl,“ dodal.

Černá hora je ale ze všech zemí západního Balkánu v přístupových jednáních nejdále. Její přijetí by podle Pavla bylo motivační pro ostatní země nestabilitou poznamenaného regionu. „Že to lze, že to okno příležitosti je otevřené i pro ně a že se musí snažit, protože členství samozřejmě nepřijde jenom proto, že si to EU přeje,“ řekl Pavel.

Prezidenta na jeho cestě doprovází podnikatelé z oblasti energetiky, dopravy a těžebního či obranného průmyslu. Konkrétní návrhy podle Pavla předložily české firmy například k výstavbě nové železnice. V březnu má v této věci navštívit Česko černohorská ministryně dopravy. Domluvena byla za Pavlovy cesty rovněž spolupráce mezi úřady pro kybernetickou bezpečnost obou zemí.