Prezident Pavel přijme na Hradě ministra spravedlnosti Blažka

Podle premiéra stojí za volbou Bradáčové její vysoká prestiž a profesionalita. „Je to významná funkce v systému spravedlnosti v České republice, ale i proto, aby občané měli pocit, že se spravedlnosti může dostát všem,“ řekl Fiala.

„Priority jsem stavěla s promyšlenou naléhavostí. Přebírám státní zastupitelství jako emancipovaný a personálně stabilní orgán. Samozřejmě bude klíčové, jaké představy bude mít nový ministr spravedlnosti po podzimních volbách,“ upozornila Bradáčová.

Nově jmenovaná šéfka žalobců by chtěla digitalizovat celé zastupitelství a také redukovat stupně státních zastupitelství, počty lidí a sil chce přeskupit. „Mou prioritou bude také kriminalita mladistvých a nezletilců. Je to naléhavá záležitost, a to nejen u nás. Mělo by to provázet i potřebné vzdělávání. Dále se budu zabývat kriminalitou spojenou s korupcí a nenávistných trestných činů,“ vyjmenovala Bradáčová.