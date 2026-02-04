Pavel po schůzce s Babišem navštíví jednání Bezpečnostní rady státu

Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu, stane se tak hned poté, co přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše. Oznámil to odbor komunikace prezidentské kanceláře.
„Prezident republiky Petr Pavel se ve středu dne 4. února zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu,“ potvrdil v pondělí Pavlův tiskový odbor.

Současná hlava státu se zúčastnila zasedání Bezpečnostní rady státu už několikrát, mimo jiné předloni v lednu při hodnocení zásahu při tragické střelbě v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z prosince 2023.

Jako prezident dorazil Pavel na jednání rady i v dubnu 2023 hned při první příležitosti po nástupu do funkce. Uvedl tehdy, že nemá v plánu účastnit se všech zasedání. Dorazit chce vždy při projednávání témat, která vyžadují jeho účast.

Prezident Pavel se sejde na Hradě s Babišem. Řešit by měli i Macinkovy SMS

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti země. Členy jsou premiér a další členové kabinetu podle rozhodnutí vlády.

Babišova vláda v prosinci rozhodla, že Bezpečnostní rada státu bude mít osm členů. Místopředsedou rady je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, dalšími členy jsou ministři obrany, zahraničních věcí, financí, vnitra, spravedlnosti a dopravy. Tajemníkem Bezpečnostní rady státu je poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček. Ministr zahraničí Petr Macinka je do 5. února na pracovní cestě ve Spojených státech.

