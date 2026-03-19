Že nemám jet na summit NATO, jsem se dozvěděl z médií, reaguje Pavel na Babiše

  15:57
Je zřejmě pravda, že premiér Andrej Babiš (ANO) by dokázal lépe vysvětlit důvody, proč Česko neplní své závazky k NATO, řekl prezident Petr Pavel k české účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance. Uvedl také, že o tom, že by na summit měl jet Babiš spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé), nikoli on jako prezident, se dozvěděl ve středu z médií. Očekává, že s premiérem bude o věci ještě hovořit.
Prezident Petr Pavel ve čtvrtek ráno zavítal do kasáren praporu podpory...

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek ráno zavítal do kasáren praporu podpory nasaditelných sil. (19. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pravidelné ústní interpelace na členy vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš...
Den zdraví na Úřadu vlády, který byl připraven pro zaměstnance jako možnost...
Prezident Pavel si ve Slaném dokonce práci sám vyzkoušel a pár větví suchého...
Prezident Pavel si ve Slaném dokonce práci sám vyzkoušel a pár větví suchého...
32 fotografií

„Já jsem o tom s ním nemluvil, předpokládám, že v duchu dobrých způsobů by asi bylo vhodné, aby o tom ústavní činitelé hovořili nejdříve spolu a potom dávali zprávy do médií,“ uvedl.

Vláda má ve sporu s Pavlem silnější karty. Jde o víc než o summit NATO, říká politolog

Babiš ve středu řekl České televizi, že počítá s tím, že na summit pojede on a Macinka. Dříve premiér uváděl, že Česko bude na summitu zastupovat Pavel. Ve čtvrtek ráno Babiš dodal, že svou a Macinkovu účast považuje za logickou. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu. Tu vzhledem k aktuální geopolitické situaci kritizoval český prezident i američtí diplomaté.

Pavel na čtvrteční tiskové konferenci také uvedl, že rozumí tomu, že vláda může mít zájem do některých klíčových zemí poslat velvyslance, kteří lépe zastoupí její zájmy. Pavel dodal, že s premiérem Andrejem Babišem (ANO) se při úterním jednání shodl na tom, o které pozice jde. Nevidí důvod mluvit o dalších jménech. Babišův Kabinet koncem ledna zrušil usnesení bývalé vlády Petra Fialy (ODS) týkající se vyslání velvyslanců do čela diplomatických misí.

Prezident Pavel pohrozil premiéru Babišovi, že bude vetovat příští rozpočet

„Seznam, který byl schválen za předešlé vlády a podepsán, je ukončeným právním aktem. Není tady diskuse o tom, že by měla být vypisována nějaká nová výběrová řízení,“ řekl dnes novinářům Pavel. Je naprosto jasné, že žádný nový velvyslanec nevyjede do zahraničí a žádný nemůže být odvolán bez podpisu prezidenta, zdůraznil. Je ale připravený na kompromis, protože rozumí zájmům vlády u klíčových postů.

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Ale copak, Donalde, pomoc nepřichází? Kreslíři si utahují z Trumpových potíží

Donald Trump (17. března 2026)

Americký prezident Donald Trump už si naštval prakticky všechny své spojence. A teď se mu to vrací. Kreslíři v USA i ve světě si všímají, jak ostatní členy NATO opakovaně a značně neurvale žádal o...

Chceme ruskou ropu, zamítl Orbán půjčku Ukrajině. Nepřijatelné, zuří Costa

Maďarský premiér Orbán na summitu Evropské unie v Bruselu. (19. března 2026)

Chceme ropu, která je naše, řekl po čtvrtečním příjezdu na summit Evropské unie maďarský premiér Orbán. Až ji budeme mít, jsme připraveni Ukrajinu podpořit, dodal. Maďarsko a Slovensko se nepřipojily...

19. března 2026  10:40,  aktualizováno  15:47

Psi exposlance SPD zahynuli v rozpáleném autě, k soudu Kobza nepůjde

Poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Jiří Kobza

Státní zástupce zastavil trestní stíhání bývalého poslance hnutí SPD Jiřího Kobzy kvůli úhynu dvou psů v zavřeném rodinném automobilu. České televizi to řekl Miroslav Želinský z Okresního státního...

19. března 2026  15:40

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

Pád ajatolláhů je mýtus. Írán se může změnit v KLDR, tvrdí izraelští experti

Premium
Íránská vlajka je připevněna na poškozeném autě po útoku v Teheránu. (4. března...

Izraelská armáda kosí vůdce Íránu a ničí jeho protivzdušnou obranu. Bezpečnostní experti jsou však skeptičtí. Režim to nepoloží, Írán se naopak promění v militarizovanou zemi po vzoru KLDR, tvrdí...

19. března 2026  15:27

Černá vlajka i pietní místo. Škola vzpomíná na školačku, která zemřela pod koly tramvaje

Dívku v Praze srazila tramvaj, na místě zemřela. (13. března 2026)

Na dívku, která minulý týden nepřežila srážku s tramvají, vzpomíná její základní škola v Bělohorské ulici na pražském Břevnově. Ve své budově jí vytvořila veřejně přístupné pietní místo....

19. března 2026  15:27

Na Letné promluví několik známých tváří. Přijde až 400 tisíc lidí, věří Milion chvilek

Tisková konference před sobotním shromážděním nazvané Nenecháme si ukrást...

Na pražské Letenské pláni se tuto sobotu chystá demonstrace, která podle organizátorů může přilákat stovky tisíc lidí z celé České republiky. Akci připravuje spolek Milion chvilek pro demokracii,...

19. března 2026  15:25

Netflix proměnil Liberec na nacistické Německo, dorazil i představitel JFK

Filmaři natáčeli i v centru města. Před libereckou radnici pověsili dva prapory...

Kamera, klapka, akce! Hlasité povely se od čtvrtečního dopoledne nesly libereckým náměstím Pod Branou. Filmaři tam pro streamovací službu Netflix natáčeli scény do nového seriálu týkajícího se rodu...

19. března 2026  15:22

V Ostravě hořela střecha paneláku, před požárem na ní pracovali dělníci

Požár bytového domu v Nádražní ulici v Ostravě. (19. březen 2026)

Záchranné složky ve středu zasahovaly v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po jejich příjezdu byla uzavřená ulice Nádražní a Bieblova. Tři lidé se nadýchali zplodin...

19. března 2026,  aktualizováno 

Opravdu chtěla AfD deportovat migranty? Soud rozhodl, že si to novináři vymysleli

Premium
Vila Adlon kde se podle investigativní sítě Correctiv konalo v roce 2025...

Psal se leden 2024 a Německem otřásaly mohutné statisícové demonstrace proti „pravicovým extremistům“ ze strany Alternativa pro Německo (AfD). Protesty se odehrávaly v reakci na čerstvé odhalení...

19. března 2026

Porodník při úmrtí dětí nepochybil, uznala nemocnice. Dál případ komentovat nebude

„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Gynekolog Petr Holba nebyl u tragických porodů v litoměřické nemocnici, potvrdilo interní šetření, které po úmrtí dvou novorozenců na konci loňského listopadu provedla Krajská zdravotní (KZ), pod...

19. března 2026  14:58

Ministryně Schillerová slavila narozeniny. Přání kolegy Klempíře se vymykalo všem

Schillerová slavila narozeniny, Klempíř jí zazpíval

Sněmovní kancelář ministryně financí Aleny Schillerové zaplavily pugéty a uvnitř se celý den otáčeli gratulanti. „Schillerka,“ jak si na sociálních sítích říká, sdílela video s ministrem Juchelkou a...

19. března 2026  14:46

