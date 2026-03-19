Že nemám jet na summit NATO, jsem se dozvěděl z médií, reaguje Pavel na Babiše

„Já jsem o tom s ním nemluvil, předpokládám, že v duchu dobrých způsobů by asi bylo vhodné, aby o tom ústavní činitelé hovořili nejdříve spolu a potom dávali zprávy do médií,“ uvedl.
Babiš ve středu řekl České televizi, že počítá s tím, že na summit pojede on a Macinka. Dříve premiér uváděl, že Česko bude na summitu zastupovat Pavel. Ve čtvrtek ráno Babiš dodal, že svou a Macinkovu účast považuje za logickou. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu. Tu vzhledem k aktuální geopolitické situaci kritizoval český prezident i američtí diplomaté.
Pavel na čtvrteční tiskové konferenci také uvedl, že rozumí tomu, že vláda může mít zájem do některých klíčových zemí poslat velvyslance, kteří lépe zastoupí její zájmy. Pavel dodal, že s premiérem Andrejem Babišem (ANO) se při úterním jednání shodl na tom, o které pozice jde. Nevidí důvod mluvit o dalších jménech. Babišův Kabinet koncem ledna zrušil usnesení bývalé vlády Petra Fialy (ODS) týkající se vyslání velvyslanců do čela diplomatických misí.
„Seznam, který byl schválen za předešlé vlády a podepsán, je ukončeným právním aktem. Není tady diskuse o tom, že by měla být vypisována nějaká nová výběrová řízení,“ řekl dnes novinářům Pavel. Je naprosto jasné, že žádný nový velvyslanec nevyjede do zahraničí a žádný nemůže být odvolán bez podpisu prezidenta, zdůraznil. Je ale připravený na kompromis, protože rozumí zájmům vlády u klíčových postů.