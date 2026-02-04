Prezident Pavel se sejde na Hradě s Babišem. Řešit by měli i Macinkovy SMS

„Jsem rád, že pan prezident vyslyšel můj návrh, abychom se o všem pobavili osobně namísto vzkazů přes média. Ideální by bylo, aby si to vydiskutoval s panem Macinkou napřímo, ale jeho postoj respektuju. Věřím, že to přispěje ke zklidnění situace,“ napsal Babiš.
Pavel na konci ledna zveřejnil textové zprávy, které Macinka poslal jeho poradci Petru Kolářovi. Jejich obsah označil prezident za pokus o vydírání, což Macinka následně odmítl. Podle ministra zahraničí se jednalo pouze o snahu ovlivnit jeho postoj.
Když nebude Turek na MŽP, spálím mosty, že to vejde do učebnic, hrozil Macinka
Ve zprávách jde o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které Pavel od počátku odmítá. Babiš v reakci uvedl, že vláda ANO, SPD a Motoristů nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. Sám pokládá Macinkovy zprávy za nešťastně formulované, na druhou stranu chápe rozčarování Motoristů kvůli nejmenování Turka ministrem.
Na podporu prezidenta se po zveřejnění obsahu zpráv konala v neděli demonstrace na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze. Podle organizátorů se jí zúčastnilo přibližně 100 tisíc lidí. Výzvu spolu Milion chvilek za demokracii Stojíme za prezidentem podepsalo již přes 720 tisíc lidí.
Macinka si nejspíš neuvědomil, s kým komunikuje, říká Zahradil
Tématem jednání by mohla být i zrušená schůzka nejvyšších ústavních činitelů, která se měla konat minulé pondělí. Hrad ji nejprve o hodinu posunul a následně zrušil s odůvodněním, že i přes posun někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas. Babiš se posléze na brífinku po jednání vlády Pavlovi omluvil, že nedodržel termín setkání. Kabinet podle něj měl ten den nejnáročnější zasedání od svého vzniku.