Turek nemá respekt vůči ústavním hodnotám, uvedl Pavel v dopise Babišovi

  11:14aktualizováno  11:42
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek podle prezidenta Petra Pavla opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Hlava státu to zmiňuje v dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi, informovala Česká televize. Hrad tak vysvětluje, proč Turka odmítá jmenovat ministrem. Prezident poukázal na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo gesty a výroky, které podle Pavla zpochybňují rovnost žen a menšin.
„Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí,“ stojí kromě jiného v dopise.

Prezident dále v dopise uvedl, že v demokratickém právním státě založeném na úctě k právům a svobodám člověka a občana je třeba respektovat, chránit a prosazovat základní ústavní hodnoty, mezi které mimo jiné patří lidská důstojnost a rovnost.

„Podle názoru ústavní nauky je prezident republiky ve výjimečných odůvodněných případech ústavně zmocněn nevyhovět návrhu předsedy vlády na jmenování člena vlády,“ napsal premiérovi dále prezident.

„Zpochybňoval důstojnost a rovnost žen“

Pavel dále uvedl, že je naprosto přesvědčen, že na straně Turka existuje množství okolností, které mnohdy jednotlivě, ale především ve svém souhrnu, jeho loajalitu vůči fundamentálním principům a hodnotám ústavního řádu důvodně zpochybňují.

„Svými výroky vážně zpochybňoval důstojnost a rovnost žen a příslušníků různých menšin, minimálně zlehčoval násilné činy z nenávisti, a to i spáchané vůči malým dětem,“ uvedla dále v dopise hlava státu.

Podle prezidenta Turek svými různými výroky opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči základní hodnotě právního státu. „Vůli k dodržování právního řádu našeho státu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy ku příkladu z mladické nerozvážnosti,“ doplnil Pavel.

Boj o velvyslance i seškrtání rozpočtu Hradu. Jak může eskalovat spor o Turka?

Současně také podotkl, že považuje celou situaci týkající se členství Turka ve vládě za ojedinělou.

„Z uvedených důvodů proto považuji ústavně přípustné důvody pro nevyhovění vašemu návrhu na jmenování Turka členem vlády a pověření jej řízením ministerstva životního prostředí za naplněné a své jednání za souladné s ústavním pořádkem,“ zdůraznil prezident, který současně dodal, že věří, že Babiš důvody chápe:

„Jsem kdykoliv připraven se s vámi, v duchu vzájemné loajální spolupráce ústavních orgánů, sejít a poskytnout součinnost k dokončení personálního ustavení vaší vlády, jakož i v budoucnu při výkonu ostatních sdílených kompetencí.“

Za některé výroky se omluvil

Turek, poslanec a čestný prezident Motoristů, čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za některé výroky se omluvil, u některých autorství popírá.

Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Pavel dal opakovaně najevo, že Turkovy vlastnosti, přístup k právu i pravidlům nejsou slučitelné s funkcí tak vysokého veřejného činitele, jakým je ministr.

