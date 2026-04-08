Pavel uvedl, že svou účastí chce přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, které se významně prolínají s působností prezidenta.
„Lídr opozice nikdy.“ Prezident nepojede ani na summit OSN, prohlásil Macinka
„K uplatnění své kompetence zastupovat stát navenek podle čl. 63 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky právě na summitu NATO přistupuji nejen s přihlédnutím k dlouhodobým zvyklostem, ale rovněž v zájmu přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky, jež se významně prolíná s působností prezidenta republiky, a to nejen v oblasti mezinárodních vztahů,“ napsal Pavel Babišovi.
Dodává, že s ohledem na témata summitu, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých vloni na summitu v Haagu, uvítá, pokud se Babiš summitu zúčastní spolu s ním. „Abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády,“ doplnil.
Ministr nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek, řekl Pavel
Macinka v reakci pro iDNES.cz uvedl, že „umanutost Petra Pavla v této věci už začíná působit poměrně nedůstojně“. Redakce iDNES.cz shání i aktuální vyjádření Babiše.
Vláda je v těchto týdnech kvůli summitu NATO s Hradem ve sporu. Macinka při o zastoupení země na summitu Severoatlantické aliance, kde nechce prezidenta, vystupňoval slovy o tom, že by Pavel neměl jezdit na žádné summity, včetně pravidelného jednání nejvyššího formátu OSN.
Pavel v úterý na setkání se studenty Mendelovy univerzity v Brně řekl, že ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek.
Deník N ve středu informoval, že Pavel zvažuje i podání kompetenční žaloby, jestliže mu vláda bude bránit v ústavní kompetenci zastupovat Česko v zahraničí.
19. března 2026