Na summit NATO pojedu, píše prezident Babišovi. Umanutost, reaguje Macinka

  16:14aktualizováno  16:41
Prezident Petr Pavel se hodlá v souladu se svým ústavním postavením zúčastnit červencového summitu NATO v turecké Ankaře. Napsal to v dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO), dokument zveřejnil na svých stránkách Hrad. Prezident odkázal na ústavu či dlouhodobé zvyklosti. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026)

Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026)

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...
Ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března...
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...
Pavel uvedl, že svou účastí chce přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, které se významně prolínají s působností prezidenta.

„Lídr opozice nikdy.“ Prezident nepojede ani na summit OSN, prohlásil Macinka

„K uplatnění své kompetence zastupovat stát navenek podle čl. 63 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky právě na summitu NATO přistupuji nejen s přihlédnutím k dlouhodobým zvyklostem, ale rovněž v zájmu přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky, jež se významně prolíná s působností prezidenta republiky, a to nejen v oblasti mezinárodních vztahů,“ napsal Pavel Babišovi.

Dodává, že s ohledem na témata summitu, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých vloni na summitu v Haagu, uvítá, pokud se Babiš summitu zúčastní spolu s ním. „Abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády,“ doplnil.

Ministr nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek, řekl Pavel

Macinka v reakci pro iDNES.cz uvedl, že „umanutost Petra Pavla v této věci už začíná působit poměrně nedůstojně“. Redakce iDNES.cz shání i aktuální vyjádření Babiše.

Měl by jet prezident Pavel na summit NATO?

Vláda je v těchto týdnech kvůli summitu NATO s Hradem ve sporu. Macinka při o zastoupení země na summitu Severoatlantické aliance, kde nechce prezidenta, vystupňoval slovy o tom, že by Pavel neměl jezdit na žádné summity, včetně pravidelného jednání nejvyššího formátu OSN.

Pavel v úterý na setkání se studenty Mendelovy univerzity v Brně řekl, že ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek.

Deník N ve středu informoval, že Pavel zvažuje i podání kompetenční žaloby, jestliže mu vláda bude bránit v ústavní kompetenci zastupovat Česko v zahraničí.

19. března 2026
Na summit NATO pojedu, píše prezident Babišovi. Umanutost, reaguje Macinka

Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026)

Prezident Petr Pavel se hodlá v souladu se svým ústavním postavením zúčastnit červencového summitu NATO v turecké Ankaře. Napsal to v dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO), dokument zveřejnil na...

