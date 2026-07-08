Premiér Andrej Babiš na společné fotografii stojí v druhé řadě na levé straně za končícím britským předsedou vlády Keirem Starmerem. Přesně na druhém konci řady lze spatřit prezidenta Petra Pavla, který se postavil před litevského prezidenta Gitanase Nausėdu.
„Zatímco všechny země reprezentuje jeden lídr a jedna delegace, Česká republika dorazila do Ankary rozdvojena,“ píše turecký zpravodajský web Haberler.com, podle kterého postavení českého prezidenta a premiéra na opačných koncích společné fotografie reflektuje politické napětí uvnitř národní politiky.
I jejich setkání na společné večeři, na níž Petr Pavel obdržel pozvánku od tureckého prezidenta Erdogana, bylo jen velmi letmé. „Byl na večeři dřív, podal jsem mu ruku, ale nemluvil jsem s ním,“ uvedl Babiš, který jinak podle svých slov hovořil se všemi přítomnými.
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Babiš seděl na neformální večeři se Zelenským. Mluvil jsem i s Trumpem, řekl
Zahraniční média se současně pozastavují nad způsobem, jakým se česká delegace do Turecka dopravila. Americká stanice CNN upozorňuje, že letadla přepravující dvě delegace odlétala z Prahy pouze s hodinovým odstupem a česká vláda podle ní nedostatečně zdůvodnila, proč nemohou oba státníci cestovat společně.