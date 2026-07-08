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Babiš a Pavel každý na druhém konci. Fotka symbolizuje rozkol v české delegaci

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  10:02
Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš k sobě cestu nenašli ani po příletu na summit NATO v Ankaře. Přiletěli každý zvlášť, na neformální úterní večeři nezasedli k jednomu stolu a na fotografii lídrů členských států NATO stojí nápadně oba čeští státníci na jejím opačném konci. Neshod uvnitř české delegace si všímají i zahraniční média.

Premiér Andrej Babiš na společné fotografii stojí v druhé řadě na levé straně za končícím britským předsedou vlády Keirem Starmerem. Přesně na druhém konci řady lze spatřit prezidenta Petra Pavla, který se postavil před litevského prezidenta Gitanase Nausėdu.

Skupinová fotografie lídrů na summitu NATO v turecké Ankaře (7. července 2026)
Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na summitu NATO v Ankaře. (7. července 2026)
Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
73 fotografií

„Zatímco všechny země reprezentuje jeden lídr a jedna delegace, Česká republika dorazila do Ankary rozdvojena,“ píše turecký zpravodajský web Haberler.com, podle kterého postavení českého prezidenta a premiéra na opačných koncích společné fotografie reflektuje politické napětí uvnitř národní politiky.

I jejich setkání na společné večeři, na níž Petr Pavel obdržel pozvánku od tureckého prezidenta Erdogana, bylo jen velmi letmé. „Byl na večeři dřív, podal jsem mu ruku, ale nemluvil jsem s ním,“ uvedl Babiš, který jinak podle svých slov hovořil se všemi přítomnými.

Babiš seděl na neformální večeři se Zelenským. Mluvil jsem i s Trumpem, řekl

Zahraniční média se současně pozastavují nad způsobem, jakým se česká delegace do Turecka dopravila. Americká stanice CNN upozorňuje, že letadla přepravující dvě delegace odlétala z Prahy pouze s hodinovým odstupem a česká vláda podle ní nedostatečně zdůvodnila, proč nemohou oba státníci cestovat společně.

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